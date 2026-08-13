Tarihi dönüş: Barthez ve Zidane Fransa Milli Takımı’nda yeniden buluştu!

Zinedine Zidane’ın Fransa Milli Takımı’ndaki yeni teknik heyeti ve efsanevi Fabien Barthez’in atanması hakkında Google Discover ve uluslararası spor yayıncılığı standartlarına tamamen uygun profesyonel gazetecilik makalesi:

20 yıl sonra yeniden birlikte: Fabien Barthez, Zinedine Zidane’ın Fransa Milli Takımı’ndaki teknik heyetine katıldı!

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), milli takımın yenilenen teknik heyetini resmen açıkladı. Buna göre Fransız futbolunun efsanevi ve unutulmaz kalecisi Fabien Barthez milli takıma döndü ve kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.

Bu kararla Zinedine Zidane ve Fabien Barthez, tam 20 yıl sonra yeniden aynı takımın çatısı altında buluştu.

1998 ve 2000 şampiyonlarının ortaklığı

Zidane ve Barthez, futbolculuk dönemlerinde Fransa Milli Takımı’yla yüzyılın başında dünya ve Avrupa futbolunun zirvesine ulaştı:

1998 Dünya Kupası: Evlerinde düzenlenen Dünya Kupası’nda kupayı başlarının üzerinde kaldırdılar.

EURO 2000: İki yıl sonra Avrupa şampiyonu oldular.

2006 Dünya Kupası: İki efsane de 2006 Dünya Kupası finaline kadar yükseldi, ancak dramatik bir şekilde penaltı atışlarında İtalya’ya kaybetti ve ardından milli takım kariyerlerini noktaladı.

Zidane’ın tam kadrosu ve ilk resmi sınav

Efsanevi Barthez’in yanı sıra Zidane’ın teknik heyetinde başantrenör yardımcısı olarak onun Real Madrid’deki sadık çalışma arkadaşı David Bettoniile birlikte Hamidou Msaidie, Grégory Dupont, Stéphane Plancque ve diğer deneyimli uzmanlar da yer aldı.

Hatırlanacağı üzere Fransa Futbol Federasyonu, 28 Temmuz’da Zinedine Zidane’ı milli takımın yeni başantrenörü olarak resmen açıklamıştı. Didier Deschamps’ın yerine göreve gelen 54 yaşındaki teknik adamla 2030 Dünya Kupası’na kadar geçerli dört yıllık sözleşme imzalandı.

Zidane ve Barthez yönetimindeki Les Bleus’un ilk resmi maçı 25 Eylül’de UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda Türkiye Milli Takımı’na karşı oynanacak.

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