UFC Fight Night 290 turnirinde dört dövüşçü 100 bin dolarlık ödül kazandı

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen UFC Fight Night 290 turniri, kıran kırana geçen mücadeleleri ve çarpıcı finalleriyle hayranların hafızasına kazındı. Organizasyonun sonuçlarına göre, promosyon yönetimi gecenin en iyi performans sergileyen isimlerini normalden iki kat daha fazla olan 100.000 ABD doları tutarındaki büyük bir ek ödülle ödüllendirdi.

Ana maçın kahramanı Brendan Allen liderliğindeki dört sporcu, garanti ücretlerinin yanı sıra bu büyük bonusun sahibi oldu.

Gecenin en iyi performansları: 100.000 doları kimler kazandı?

Turnuva boyunca rakiplerini erken bitiren dört dövüşçü, organizasyon tarafından en yüksek ödüle layık görüldü:

Brendan Allen: Orta sıklet ana maçında Amerikalı dövüşçü, Britanyalı Christian Leroy Duncan'ı 5. rauntta boğma tekniğiyle dramatik bir şekilde mağlup ederek ana bonusu kaptı;

Andre Fili: Deneyimli Amerikalı tüy sıklet ustası, rakibini nakavtla erken bitirdiği için 100 bin dolarlık bonusun sahibi oldu;

Otari Tanzilov: Gürcü hafif sıklet temsilcisi, rakibini etkileyici bir şekilde devirerek "Gecenin En İyi Performansı" kategorisinde rakipsiz görüldü;

Alis Pereira: Brezilyalı dövüşçü, ilk rauntta Rus rakibi Daria'ya ciddi şekilde hasar verdi. Rakibi, ara sonrası maça devam etmeyi reddedince Pereira da 100 bin dolarlık ödüle layık görüldü.

Erken bitişler için ek ödüller ve cezalar

Promosyon, maçlarını erken bitiren diğer sporcuları da unutmadı:

25.000 dolarlık ödül alanlar: Maçlarını erken bitiren Julius Walker, Francisco Prado, Niko Price ve Allen Frey'in hesaplarına 25'er bin dolarlık ek ödeme yapıldı;

Kilo sorunu nedeniyle cezalandırılan dövüşçü: Brendson Rineyro, maçını başarıyla tamamlamasına rağmen, etkinlik öncesi tartıda belirlenen limiti aşması nedeniyle tüm ek bonuslardan mahrum bırakıldı.

UFC Fight Night 290 turniri, sporculara büyük bir finansal motivasyon sağlarken, sıkletlerdeki şampiyonluk yarışına yeni bir soluk getirdi.