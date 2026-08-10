Ağustos sonu dövüşlerle geçecek: en çok beklenen karşılaşmalar

·5·Spor
Ağustos sonu dövüşlerle geçecek: en çok beklenen karşılaşmalar

Ağustos ayının ikinci yarısının UFC, PFL ve profesyonel boks hayranları için oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. 15, 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde bir dizi büyük dövüş planlanırken, bunlar arasında Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Cris Cyborg ve Teofimo Lopez gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

Özellikle 22 Ağustos programı oldukça yoğun: aynı gün içinde bir PFL etkinliği, UFC Fight Night ve Las Vegas'ta büyük bir boks gecesi düzenlenmesi planlanıyor.

15 Ağustos: UFC 330 ilgi odağında

Ayın en çok beklenen gecelerinden biri 15 Ağustos'ta gerçekleşecek.

UFC 330 etkinliğinde ana odak Islam Makhachev — Ian Machado Garry karşılaşması olacak. İki tanınmış dövüşçünün kafeste karşı karşıya gelmesi, etkinliğin en büyük merakı olarak öne çıkıyor.

Aynı gecenin bir diğer ilgi çekici dövüşü:

Mackenzie Dern — Gillian Robertson.

Bu karşılaşma da yer mücadelesi ve submission'lar açısından büyük ilgi uyandırabilir.

22 Ağustos: aynı günde üç büyük dövüş gecesi

22 Ağustos'un dövüş sporları hayranları için gerçek bir maratona dönüşmesi bekleniyor.

PFL etkinliğinde kadın MMA'sinin en tanınmış isimlerinden biri olan Cris Cyborg'un Kaytlin Vieira'ya karşı kafese çıkması planlanıyor.

Aynı etkinlikte ayrıca:

Mirafzal Akhtamov — Dakota Bush

karşılaşması da yapılacak.

Romero ve Lopez Las Vegas'ta karşılaşıyor

Aynı gün Las Vegas'ta düzenlenecek profesyonel boks gecesi de hayranların ilgisini çekecek.

Ringde:

Rolando Romero — Teofimo Lopez

karşı karşıya gelecek.

İki boksörün stilleri ve karakterleri göz önüne alındığında, bu dövüş 22 Ağustos'un en çok konuşulan olaylarından biri olabilir.

UFC Fight Night da programda yer alıyor

UFC'nin de 22 Ağustos'ta kendi etkinliğini düzenlemesi planlanıyor.

Gecenin öne çıkan karşılaşmaları arasında:

Anthony Hernandez — Gregory Rodrigues

ve

Roman Dolidze — Reinier de Ridder

karşılaşmaları bulunuyor.

Böylece 22 Ağustos'ta MMA ve boks hayranları aynı anda birden fazla büyük organizasyonu takip etmek zorunda kalacak.

29 Ağustos: Umar Nurmagomedov yeniden kafeste

Ağustos ayının son büyük MMA gecelerinden biri 29 Ağustos'ta düzenlenecek.

UFC Fight Night etkinliğinde:

Umar Nurmagomedov — Song Yadong

karşılaşması planlanıyor.

Bu mücadele üst düzey teknik, hız ve taktik savaş vadediyor.

Londra'da ağır sıklet mücadelesi

29 Ağustos'ta Londra'da da büyük bir boks gecesi düzenlenmesi bekleniyor.

Gecede:

Moses Itauma — Filip Hrgovic

ringde karşı karşıya gelecek.

Ağır sıkletteki bu mücadele, ay sonunun en ilgi çekici boks karşılaşmalarından biri olabilir.

Ağustosun ikinci yarısında dövüş maratonu

Sonuç olarak dövüş sporları hayranlarını ağustosun ikinci yarısında neredeyse her hafta büyük bir karşılaşma bekliyor.

  • 15 Ağustos — UFC 330.

  • 22 Ağustos — PFL, UFC Fight Night ve Las Vegas'ta boks gecesi.

  • 29 Ağustos — Umar Nurmagomedov'un yer alacağı UFC Fight Night ve Londra'da büyük boks karşılaşması.

En büyük merak ise tek bir soru: Bu dövüşlerden hangisi ağustosun en parlak olayına dönüşecek?

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Islam MakhachevTeofimo LopezCris CyborgLas Vegas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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