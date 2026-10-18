UFC dünyası, Malott'un Buckley karşısındaki nakavtına nasıl tepki verdi?

·13·Spor
UFC dünyası, Malott'un Buckley karşısındaki nakavtına nasıl tepki verdi?

UFC Fight Night 291 turnuvasının ana maçı, yılın en sansasyonel ve estetik nakavtlarından biriyle sona erdi. Yarı orta sıklette oktagona çıkan Kanadalı Mike Malott deneyimli ve tehlikeli Amerikalı dövüşçü Joaquin Buckleyi ikinci rauntta yüzüne indirdiği sert bir diz darbesiyle ağır nakavt etti.

Bu beklenmedik ve yıkıcı bitiriş, Malott'u «Yılın Nakavtı» ödülü için ana adaylar arasına soktu ve dövüş dünyasının temsilcilerinden şaşkınlık dolu tepkiler almasına neden oldu.

«Bu sporu seviyorsak, demek ki hastayız»: Dövüşçülerin sert tepkileri

Oktagonda yaşanan korkunç darbe, MMA yıldızlarını ve meslektaşlarını şoke etti:

  • Kai Kamaka III: «Eğer bu sporu seviyorsak, hepimiz hasta insanlarız. Buckley'nin sağlığı için dua ediyorum»;

  • Cody Durden: «Vay canına! Darbenin şiddetiyle ağızlığı altı metre uzağa fırladı»;

  • Kenny Florian: «Çeneye gelen diz, Buckley'i bir anda uyuttu. Malott, ikinci rauntta çok acımasız bir nakavta imza attı»;

  • Gilbert Burns ve Arnold Allen: «Mike Malott'tan harika bir bitiriş! Bu tüm klasman için çok büyük bir mesaj oldu», şeklinde değerlendirdi ünlü sporcular;

  • Jeff Molina ve Mayron Santos: Karşılaşmayı «korkunç, çok sert ve acımasız bir bitiriş» olarak tanımladılar.

Tarihi gerçekler ve rekorlar: Buckley'nin ilk düşüşü

Spor gazetecileri ve istatistik analistleri bu dövüşün tarihi önemine dikkat çekti:

  • Aaron Bronsteter'in analizi: Bu müsabaka Joaquin Buckleynin yarı orta sıklette kariyerine başladığından bu yana erken biten ilk mağlubiyeti olarak kaydedildi;

  • Erken galibiyet istatistikleri: UFC analisti Michael Carroll'un verilerine göre, 2022'den bu yana bu sıklette en çok erken galibiyet alan dövüşçülerin listesi oluştu:

    1. Carlos Prates — 7;

    2. Mike Malott — 6;

    3. Uros Medic — 6.

Sıradaki adım: Toronto'da büyük bir dövüş bekleniyor

UFC emektarı Michael Chiesa galibiyetten sonra Kanadalı sporcunun geleceği hakkında konuştu ve klasmandaki bir sonraki büyük maçı önerdi:

«Sıradaki adım belli; Toronto'da Malott ile Jack Della Maddalena arasındaki karşılaşmayı görmeliyiz».

Mike Malott'un bu parlak zaferi, onu sıklet sıralamasının üst basamaklarına cesurca taşıyarak gelecekteki şampiyonluk yarışında ciddi bir aday olduğunu gösterdi.

UFC Fight Night 291Mike MalottJoaquin BuckleyTorontoMMA
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sert nakavt: Mike Malott, Joaquin Buckley'yi 2. rauntta nakavt ettiSert nakavt: Mike Malott, Joaquin Buckley'yi 2. rauntta nakavt ettiBugün 08:36Anne Carson Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıAnne Carson Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı8 Ekim 17:03Maçtaki kriz: Messi rakibine vurduğu için para cezasına çarptırıldıMaçtaki kriz: Messi rakibine vurduğu için para cezasına çarptırıldı22 Ağustos 07:47Çocuğun davranışı nedeniyle uçuş iptal edildiÇocuğun davranışı nedeniyle uçuş iptal edildi12 Ağustos 15:25Sabalenka’yı Yenme «Laneti»: Aryna Kendine Özgü ve Sıra Dışı İstatistiği YorumladıSabalenka’yı Yenme «Laneti»: Aryna Kendine Özgü ve Sıra Dışı İstatistiği Yorumladı9 Ağustos 18:132026 Dünya Kupası: Panama — Hırvatistan 0:1 (Golü izleyin)2026 Dünya Kupası: Panama — Hırvatistan 0:1 (Golü izleyin)24 Haziran 12:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor