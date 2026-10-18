UFC dünyası, Malott'un Buckley karşısındaki nakavtına nasıl tepki verdi?

UFC Fight Night 291 turnuvasının ana maçı, yılın en sansasyonel ve estetik nakavtlarından biriyle sona erdi. Yarı orta sıklette oktagona çıkan Kanadalı Mike Malott deneyimli ve tehlikeli Amerikalı dövüşçü Joaquin Buckleyi ikinci rauntta yüzüne indirdiği sert bir diz darbesiyle ağır nakavt etti.

Bu beklenmedik ve yıkıcı bitiriş, Malott'u «Yılın Nakavtı» ödülü için ana adaylar arasına soktu ve dövüş dünyasının temsilcilerinden şaşkınlık dolu tepkiler almasına neden oldu.

«Bu sporu seviyorsak, demek ki hastayız»: Dövüşçülerin sert tepkileri

Oktagonda yaşanan korkunç darbe, MMA yıldızlarını ve meslektaşlarını şoke etti:

Kai Kamaka III: «Eğer bu sporu seviyorsak, hepimiz hasta insanlarız. Buckley'nin sağlığı için dua ediyorum»;

Cody Durden: «Vay canına! Darbenin şiddetiyle ağızlığı altı metre uzağa fırladı»;

Kenny Florian: «Çeneye gelen diz, Buckley'i bir anda uyuttu. Malott, ikinci rauntta çok acımasız bir nakavta imza attı»;

Gilbert Burns ve Arnold Allen: «Mike Malott'tan harika bir bitiriş! Bu tüm klasman için çok büyük bir mesaj oldu», şeklinde değerlendirdi ünlü sporcular;

Jeff Molina ve Mayron Santos: Karşılaşmayı «korkunç, çok sert ve acımasız bir bitiriş» olarak tanımladılar.

Tarihi gerçekler ve rekorlar: Buckley'nin ilk düşüşü

Spor gazetecileri ve istatistik analistleri bu dövüşün tarihi önemine dikkat çekti:

Aaron Bronsteter'in analizi: Bu müsabaka Joaquin Buckleynin yarı orta sıklette kariyerine başladığından bu yana erken biten ilk mağlubiyeti olarak kaydedildi;

Erken galibiyet istatistikleri: UFC analisti Michael Carroll'un verilerine göre, 2022'den bu yana bu sıklette en çok erken galibiyet alan dövüşçülerin listesi oluştu: Carlos Prates — 7; Mike Malott — 6; Uros Medic — 6.



Sıradaki adım: Toronto'da büyük bir dövüş bekleniyor

UFC emektarı Michael Chiesa galibiyetten sonra Kanadalı sporcunun geleceği hakkında konuştu ve klasmandaki bir sonraki büyük maçı önerdi:

«Sıradaki adım belli; Toronto'da Malott ile Jack Della Maddalena arasındaki karşılaşmayı görmeliyiz».

Mike Malott'un bu parlak zaferi, onu sıklet sıralamasının üst basamaklarına cesurca taşıyarak gelecekteki şampiyonluk yarışında ciddi bir aday olduğunu gösterdi.