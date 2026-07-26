Temirov'a 100 bin dolar: Abu Dabi'deki bonus sahipleri açıklandı...

Abu Dabi'de Ramazan Temirov eski unvan adayını sadece ilk rauntta durdurmakla kalmadı. Özbekistanlı dövüşçünün parlak nakavtı UFC yönetimi tarafından da özel olarak takdir edildi ve kendisi 100 bin dolarlık bonusun sahibi oldu.

«Etihad Arena»daki tarihi gecede iki Özbekistanlı ana kart maçlarında yer aldı. Bogdan Guskov eski şampiyon Magomed Ankalaev'e karşı beşinci raunda kadar mücadele ederken, Temirov Steve Erceg'i ilk rauntta teknik nakavtla mağlup ederek gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Temirov'a tek bir raunt bile yetti

Co-main event karşılaşmasında Ramazan Temirov, UFC sıralamasında onuncu sırada yer alan Steve Erceg ile karşılaştı. Avustralyalı sporcu daha önce şampiyonluk kemeri için dövüşmüş deneyimli bir rakipti.

Ancak Temirov maça ilk saniyelerden itibaren yüksek bir tempoyla başladı. Rakibine baskı uygulayarak sert yumruklarıyla birkaç kez dengesini bozdu. İlk raundun 4:21. dakikasında hakem maçı durdurdu ve soydaşımız teknik nakavtla galip ilan edildi.

Temirov, sıralamadaki eski unvan adayını hakemlerin kararına bırakmadı — oktagondaki cevabını ilk rauntta verdi.

Bu sonuç, Özbekistanlı sporcunun UFC'deki üçüncü galibiyeti oldu. Bunların ikisi ilk rauntta erken dakikalarda elde edildi.

100 bin dolarlık bonus kime verildi?

Turnuva organizatörleri karşılaşmalar sona erdikten sonra gecenin en iyi isimlerini açıkladı. Sunulan verilere göre, normal ödülün yanı sıra her bonus sahibi 100 bin dolar alacak.

Kategori Bonus Sahipleri Gecenin Dövüşü Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune Gecenin Performansı Ramazan Temirov Gecenin Performansı Walter Walker Her sporcuya 100 bin dolar

«Gecenin Dövüşü» seçilen Kuniev — Fortune karşılaşmasında Rus ağır siklet dövüşçü, rakibini üçüncü raundun 1:12. dakikasında teknik nakavt etti.

Walter Walker ise Tom Peterson'ı ilk rauntta sadece 1 dakika 32 saniyede olağandışı calf slicer yöntemiyle mağlup etti. Bu, onun UFC'deki üst üste beşinci ilk raunt pes ettirmesi oldu.

Temirov'un galibiyeti neden özellikle önemli?

Temirov'un sonucu sadece etkileyici bir nakavt veya büyük bir bonusla sınırlı değil. Kendisi, UFC'nin ilk onunda yer alan ve şampiyonluk maçı tecrübesine sahip bir rakibi mağlup etti.

Bu galibiyet ona şu fırsatları sunabilir:

UFC sinek sıklet sıralamasına girmek;

sıradaki maçta bir başka top-10 temsilcisiyle karşılaşmak;

şampiyonluk yarışına yaklaşmak;

organizasyondaki sözleşmesini ve gelirlerini iyileştirmek;

Özbekistan MMA'sının uluslararası prestijini artırmak.

Sıralama otomatik olarak rakibin yerini galibe vermez. Ancak on numaralı sporcuyu ilk rauntta durdurmak — UFC sıralama komisyonunun göz ardı edemeyeceği bir sonuçtur.

Guskov bonus alamadı ama son raunda kadar savaştı

Turnuvanın ana maçında Bogdan Guskov, bir numaralı aday Magomed Ankalaev'e karşı oktagona çıktı. Özbekistan temsilcisi maçı kısa sürede aldığı bildirime rağmen kabul etmesine karşın mücadeleyi beşinci raunda kadar taşıdı.

Ankalaev son raundun 2:41. dakikasında yumruk serisiyle teknik nakavt galibiyeti elde etti. Guskov bonus kazananlar arasına giremedi, ancak eski şampiyona karşı kariyerinin ilk beş rauntluk ana maçında büyük bir deneyim kazandı.

Temirov için gerçek mücadele şimdi başlıyor

Abu Dabi'deki galibiyet Ramazan Temirov'u sikletin en çok konuşulan dövüşçülerinden biri haline getirdi. İlk raunttaki teknik nakavt, top-10 rakibi ve 100 bin dolarlık bonus — hepsi tek gecede kazanıldı.

Ancak bu henüz şampiyonluk bileti değil. Temirov bir sonraki karşılaşmasında da üst düzey bir rakibe karşı bu tempoyu korumalıdır. Abu Dabi'de kapıyı çalmadı — tekmeleyerek açtı. Şimdi UFC'nin onu hangi odaya alacağı kaldı.

Sizce Ramazan Temirov'a bir sonraki maçta top-5'ten bir rakip verilmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın ve 100 bin dolarlık bonus hakkındaki haberi Telegram'daki MMA hayranlarıyla paylaşın.