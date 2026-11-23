UFC Fight Night 294 turnuvasında sansasyonel sonuçlar kaydedildi. Gecenin ana maçında Jiri Prochazka mağlup olurken, turnuvaya katılan birçok ünlü dövüşçü de rakiplerine yenildi. Doha'daki turnuvada Kyoji Horiguchi, Kevin Vallejos ve Talison Teixeira gibi dövüşçülerin galibiyetleri dikkat çekti.

21 Kasım Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'daki ABHA Arena'da UFC Fight Night 294 turnuvası düzenlendi. Gecenin ana maçında yarı ağır sıklet kategorisinde Çekyalı Jiri Prochazka, Navaho Stirling'e karşı oktagona çıktı.

Turnuvanın en beklenmedik sonuçlarından biri bu maçta yaşandı: Prochazka ikinci rauntta nakavtla mağlup oldu. Ayrıca gece boyunca birçok ünlü dövüşçü de hakem kararıyla yenilgiye uğradı.

Jiri Prochazka ikinci rauntta nakavt oldu

Yarı ağır sıklet

Gecenin ana maçında Jiri Prochazka (32-7-1), Navaho Stirling (12-0) ile karşılaştı. Bu mücadelede Stirling, ikinci rauntta nakavtla galip geldi.

Böylece, yenilgisiz bir rekora sahip olan Stirling, ünlü rakibini beklenmedik bir şekilde mağlup etti.

UFC Fight Night 294 turnuvasının diğer sonuçları

Doha'daki turnuvanın diğer maçlarında da birçok ilginç sonuç kaydedildi.

Kevin Vallejos (19-1) — Aljamain Sterling (26-6) — 30:27, 30:27, 29:28. Vallejos, hakemlerin oybirliğiyle galip geldi.

Dan Hooker (25-15) — Brian Ortega (16-6) — 30:27, 30:27, 30:27. Hooker, hakemlerin oybirliğiyle galip geldi.

Kyoji Horiguchi (37-6) — Asu Almabayev (24-4) — 30:27, 30:27, 29:28. Horiguchi, hakemlerin oybirliğiyle galip geldi.

Ikram Aliskerov (19-2) — Jared Cannonier (18-11) — 30:27, 30:27, 30:27. Aliskerov, hakemlerin oybirliğiyle galip geldi.

Santiago Luna (9-1) — Aleksandr Topuria (7-2) — 30:27, 28:29, 29:28. Luna, hakemlerin oyçokluğuyla galip geldi.

Talison Teixeira (10-2) — Shamil Gaziyev (15-4) — 30:27, 29:28, 29:28. Teixeira, hakemlerin oybirliğiyle galip geldi.

Tohir Abdullayev (21-3) — Jake Matthews (23-9) — 30:27, 30:27, 29:28. Abdullayev, hakemlerin oybirliğiyle galip geldi.

Doha turnuvasında birçok ünlü dövüşçü mağlup oldu

UFC Fight Night 294 turnuvasında sadece ana maç değil, diğer birçok karşılaşma da hayranların ilgisini çekti. Aljamain Sterling, Asu Almabayev, Aleksandr Topuria ve Shamil Gaziyev gibi dövüşçülerin mağlubiyetleri gecenin dikkat çeken sonuçları arasına girdi.

Dan Hooker, Kyoji Horiguchi, Ikram Aliskerov ve Tohir Abdullayev ise maçlarını kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.