Alex Pereira, kız kardeşinin UFC seçmelerindeki mağlubiyetinin ardından duygusal bir açıklama yaptı
UFC yıldızı ve eski iki sıklet şampiyonu Alex Pereira kız kardeşi Aline Pereira'nin Dana White'ın seçme turnuvası olan Dana White's Contender Series (DWCS) kapsamındaki mağlubiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aline, UFC sözleşmesi için gerçekleşen dramatik bir karşılaşmada, muay-thai dünyasının yıldız isimlerinden birine karşı kafese girdi. Maçta istediği sonucu alamasa da, ünlü ağabeyi onun cesaretini övgüyle karşıladı.
«Seninle gurur duyuyorum»: Alex Pereira'nın duygusal sözleri
Brezilyalı UFC dövüşçüsü, sosyal medya hesabından kız kardeşine destek vererek önemli mesajlar paylaştı:
Azim ve cesaret vurgusu: «Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Dünyanın en iyi sporcularından biriyle karşılaştın ve MMA'deki kısıtlı tecrübene rağmen büyük bir gelişim, azim ve cesaret sergiledin;
Sonuç emeği gölgelemez: Evet, istediğin sonucu alamadın ama bu, verdiğin büyük emeği asla değersiz kılmaz. Son yıllarda antrenmanlarına aktif olarak katılamadım ancak bunun senin kendi yolunu bulmana ve bağımsız bir şekilde gelişmene yardımcı olduğunu düşünüyorum;
Ana sonuç: Tek bir maç, bir sporcunun gerçek seviyesini belirlemez. En üst seviyede mücadele etmeyi hak ettiğini gösterdin. Durma, çalışmaya devam et! Bir ağabey olarak seninle her zaman gurur duyuyorum», — diye yazdı Pereira.
Oktagonda şampiyonların karşılaşması
DWCS kapsamındaki bu mücadele, dövüş sanatları tutkunları için büyük ilgi odağı oldu:
Rakiplerin statüsü: Karate Combat ligi şampiyonu olan Aline Pereira, muay-thai dünyasının ünlü ONE FC promosyonunun şampiyonu Smilla Sundell ile karşı karşıya geldi;
Maçın sonucu: İsveçli temsilci Sundell, üç raunt sonunda hakemlerin oybirliğiyle galip geldi ve UFC ile sözleşme imzalama hakkı kazandı.
Aline Pereira, profesyonel karma dövüş sanatlarına (MMA) yeni geçiş yapmış olmasına rağmen, böylesine güçlü bir rakibe karşı sergilediği direnç, gelecekte büyük liglerde kendine yer bulabileceğini gösterdi.
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