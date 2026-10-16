Alex Pereira, kız kardeşinin UFC seçmelerindeki mağlubiyetinin ardından duygusal bir açıklama yaptı

UFC yıldızı ve eski iki sıklet şampiyonu Alex Pereira kız kardeşi Aline Pereira'nin Dana White'ın seçme turnuvası olan Dana White's Contender Series (DWCS) kapsamındaki mağlubiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aline, UFC sözleşmesi için gerçekleşen dramatik bir karşılaşmada, muay-thai dünyasının yıldız isimlerinden birine karşı kafese girdi. Maçta istediği sonucu alamasa da, ünlü ağabeyi onun cesaretini övgüyle karşıladı.

Brezilyalı UFC dövüşçüsü, sosyal medya hesabından kız kardeşine destek vererek önemli mesajlar paylaştı:

Azim ve cesaret vurgusu: «Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Dünyanın en iyi sporcularından biriyle karşılaştın ve MMA'deki kısıtlı tecrübene rağmen büyük bir gelişim, azim ve cesaret sergiledin;

Sonuç emeği gölgelemez: Evet, istediğin sonucu alamadın ama bu, verdiğin büyük emeği asla değersiz kılmaz. Son yıllarda antrenmanlarına aktif olarak katılamadım ancak bunun senin kendi yolunu bulmana ve bağımsız bir şekilde gelişmene yardımcı olduğunu düşünüyorum;