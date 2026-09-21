Oktagonda milyonların savaşı: UFC 331 dövüşçülerinin resmi maaşları açıklandı

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC, numaralı UFC 331 turnuvasında yer alan yıldız dövüşçülerin garanti edilen maç ücretlerini kamuoyuna açıkladı. Turnuvanın en çok kazanan ismi beklendiği gibi mevcut şampiyon Alexandre Pantoja oldu; Brezilyalı dövüşçü tek bir maç için 650.000 ABD doları kazandı. İkinci en yüksek geliri ise oktagondaki etkileyici performanslarıyla hayranların dikkatini çeken Joshua Van, yarım milyon dolar (500.000$) ile elde etti.

Hafif sıkletin ana adaylarından biri olan Arman Tsarukyan turnuvadaki maçı için 350.000 dolar kazanırken, serbest güreş Olimpiyat şampiyonu Gable Steveson'a 160.000 dolar ödendi. Brezilyalı nakavt ustası Mauricio Ruffy 110.000 dolar ile yüz binlik sınırı aşarken, Sean Sharaf 60.000 dolarlık gelirle listeyi tamamladı.

Peki, Alexandre Pantoja'nın şampiyonluk statüsü için bu miktar uygun mu, Arman Tsarukyan'ın 350 bin dolarlık maaşı onun hafif sıkletteki seviyesini tam olarak yansıtıyor mu ve UFC yıldızlarının maaşları artık boksörlerin seviyesine yaklaşıyor mu?

«Pantoja'nın yarım milyonluk payı ve Van'ın sansasyonu»: UFC 331 çek listesi

Oktagon sahiplerine verilen resmi ödemelerin ana hatları:

Alexandre Pantoja — turnuvanın kralı: Sinek sıklette kemerini koruyan Brezilyalı şampiyon 650.000$ alarak gecenin en zengin dövüşçüsü oldu;

Joshua Van'ın büyük sıçrayışı: Myanmar asıllı yetenek 500.000$ kazanarak deneyimli emektarları bile geride bıraktı;

Arman Tsarukyan'ın istikrarlı zirvesi: Hafif sıklet yıldızı sadece oktagona çıkmak için 350.000$ alarak klasmanın en pahalı dövüşçüleri arasında yerini sağlamlaştırdı;

Olimpiyat şampiyonuna büyük güven: MMA dünyasına yeni adım atan Gable Steveson, daha ilk maçında 160.000$ garanti ücret aldı;

Ruffy ve Sharaf'ın kazançları: Mauricio Ruffy 110.000$ alırken, Sean Sharaf 60.000$ kazandı.

UFC 331: Dövüşçülerin garanti maç ücretleri tablosu

Turnuva katılımcılarının gelir karşılaştırması:

Dövüşçü / Sporcu Sıklet ve Statü Alınan Resmi Ücret ($) Gecedeki Sıralama Alexandre Pantoja Sinek Sıklet Şampiyonu 650.000$ 1. Sıra (En yüksek maaş) Joshua Van Üst Düzey Aday 500.000$ 2. Sıra Arman Tsarukyan Hafif Sıklet Yıldızı 350.000$ 3. Sıra Gable Steveson Olimpiyat Şampiyonu (Ağır Sıklet) 160.000$ 4. Sıra Mauricio Ruffy Hafif Sıklet Dövüşçüsü 110.000$ 5. Sıra Sean Sharaf Ağır/Yarı Ağır Sıklet Katılımcısı 60.000$ 6. Sıra

(Not: Belirtilen rakamlar dövüşçülerin resmi temel ücretleridir; buna PPV (izle-öde) payları, sponsorluk ödemeleri ve 50.000 dolarlık bonuslar dahil değildir).

MMA analizi: Maaşlar ne anlama geliyor?

Karma dövüş sanatları sektörü uzmanları ve finansal analistlerin sonuçları:

Pantoja'nın ticari büyümesi: Eskiden sinek sıklet şampiyonlarının az kazandığı eleştirilirdi, ancak Pantoja'nın 650 bin dolarlık temel ücreti, bu sıklete olan ilginin ve saygının arttığını gösteriyor;

Joshua Van'ın yarım milyonluk fenomeni: Van'ın 500.000$ alması, organizasyonun Asya pazarına ve genç yeteneklere büyük yatırım yaptığını gösteriyor;

Tsarukyan'ın sözleşme aşaması: Arman Tsarukyan'ın 350 bin dolarlık taban ücreti, unvan maçı öncesinde maaşının arttığını gösteriyor, ancak kemeri kazanırsa bu rakamın katlanması kaçınılmaz;

Steveson projesi: Gable Steveson'ın serbest güreşteki Olimpiyat altını, UFC yönetimi tarafından yüksek değerlendiriliyor ve başlangıçta 160 bin dolar verilmesi, gelecekteki büyük planların bir işaretidir.

UFC 331 turnuvasında kaydedilen bu ödemeler, modern MMA endüstrisinde dövüşçülerin değerinin ve serbest piyasa kurallarının giderek yükseldiğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Alexandre Pantoja'nın şampiyonluk performansı 650.000 dolara değer mi, yoksa hala hak ettiği ödemeyi alamıyor mu? Arman Tsarukyan gelecekte şampiyon olursa maaşının 1 milyon doları aşacağını düşünüyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasındaki bu finansal gelişmeleri tüm dövüş sporları hayranlarına ulaştırın!