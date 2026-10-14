Riyad Mahrez, Katar'ın Ash-Shamal kulübü ile sözleşme imzaladı

Manchester Cityve Leicester City kulüplerinin eski yıldızı, Cezayir milli takımının lideri Riyad Mahrez kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 35 yaşındaki ünlü kanat oyuncusu, Katar'ın Ash-Shamal kulübüne serbest oyuncu statüsünde katıldı.

Suudi Arabistan'dakibaşarılı yılların ardından, Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Katar kulübünün teklifini kabul etti.

Suudi Arabistan'daki zafer dönemi ve serbest oyuncu statüsü

Mahrez'in Ash-Shamal'a transferiyle ilgili temel detaylar:

Al-Ahli ile ulaşılan zirve: Riyad Mahrez'in son kulübü Cidde ekibi Al-Ahli idi. Bu takımla son iki sezon boyunca Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak kıta şampiyonu oldu;

Bedelsiz transfer: Suudi kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra Cezayirli hücum oyuncusu, Ash-Shamal kadrosuna bonservis bedeli olmadan serbest oyuncu olarak katıldı.

EPL tarihindeki altın izler: Leicester masalı ve Manchester hegemonyası

Riyad Mahrez, dünya futbolunun en parlak ve en çok kupa kazanan Afrikalı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor:

Leicester ile mucize: Futbolcu, 2015/16 sezonunda Leicester City formasıyla futbol tarihinin en büyük sansasyonlarından birine imza atarak İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kutladı;

Manchester City'deki zaferler: Daha sonra Pep Guardiola yönetimindeki 'City' ekibine katılan kanat oyuncusu, EPL ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi birçok kupa kazandı.

Ash-Shamal'ın mevcut durumu ve önündeki hedefler

Yeni takımında Riyad Mahrez lider olarak görülüyor: