Eduard Mendy'nin Al-Ahli'den ayrılacağına dair haberler neden yayıldı

·50·Spor
Eduard Mendy'nin Al-Ahli'den ayrılacağına dair haberler neden yayıldı

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübünde forma giyen kaleci Edouard Mendy'nin geleceği son günlerde ciddi şekilde tartışılıyor. Kulüp yönetiminin, deneyimli Senegalli kaleciyle yaz transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı ortaya çıktı. Futbolcunun kulüple mevcut sözleşmesi hâlâ yürürlükte olsa da geleceğiyle ilgili çeşitli söylentiler futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Ana anlaşmazlıklar ve gerilimler futbolcunun sahadaki performansıyla ilgili değil. Al-Ahli yönetimi ve teknik heyet, kalecinin performansına itiraz etmiyor. Ancak iç ortam ve bazı meselelerin çözümüne yönelik yaklaşımların taraflar arasında yanlış anlaşılmalara yol açtığı belirtiliyor.

Sportif direktör ile kaleci arasındaki gerilim

Kaynakların aktardığı bilgilere göre durumun tırmanmasına, kulübün sportif direktörü Roy Pedro ile kaleci arasındaki ilişki neden oldu. Roy Pedro'nun Mendy'yi profesyonel görevlerinin dışında, yani teknik konulara müdahale etmekle suçladığı belirtiliyor. Sportif direktörün, futbolcunun yetki alanı dışındaki işlere karışmasından rahatsız olduğu tahmin ediliyor.

Buna rağmen şu ana kadar ne Al-Ahli kulübü ne de Edouard Mendy ortaya çıkan durumla ilgili resmî bir açıklama yaptı. Tüm haber ve iddialar şimdilik yalnızca medya ve kaynaklar düzeyinde kalıyor. Taraflar arasında açık bir çatışma yaşandığı veya resmî bir disiplin cezası açıklandığına dair bilgi bulunmuyor.

Soyunma odasındaki görüşmeler

Mendy'nin yaz transfer dönemi sırasında takımda nelerin eksik olduğu konusunda deneyimli ve lider futbolcularla görüştüğü öğrenildi. Soyunma odasındaki bu konuşmalar ve takımın ihtiyaçlarına ilişkin tartışmalar, kulüp yönetiminin bazı temsilcilerini rahatsız etmiş olabilir.

Bu nedenle Edouard Mendy'nin Al-Ahli'deki kariyeri beklenmedik bir dönüş yaşayabilir. Sözleşmesi yürürlükte olmasına rağmen yaz transfer piyasasında ilginç gelişmeler yaşanma ihtimali yüksek. Kulübün ilerleyen günlerde yapacağı resmî açıklamaların duruma açıklık getirmesi bekleniyor.

Eduard MendyAl-AhliFutbol HaberleriSuudi ArabistanTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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