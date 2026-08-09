Al-Ahli ve Edouard Mendy çevresindeki durum gündeme taşındı

·53·Spor
Al-Ahli ve Edouard Mendy çevresindeki durum gündeme taşındı

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımının kalecisi Edouard Mendy’nin geleceği, bu yaz transfer döneminin başlıca gündem maddelerinden biri hâline geldi. Senegal Millî Takımı’nın kalecisinin, kulüple mevcut sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğine dair haberler yayıldı ve bu durum taraftarların dikkatini çekti. Goal.com haber veriyor.

Son günlerde kulüp içindeki gerilimler ve futbolcunun takım meselelerine müdahale ettiği yönündeki söylentiler daha da arttı. İddialara göre Al-Ahli sportif direktörü Roy Pedro, kalecinin ayrılmasını istiyor. Buna gerekçe olarak ise deneyimli futbolcunun yetki alanı dışındaki teknik konulara müdahale etmeye çalışması gösteriliyor.

Anlaşmazlığın nedenleri ve tarafların tutumu

Uzmanlara göre Edouard Mendy ile ilgili bu durumun onun sahadaki performansıyla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Söz konusu olan, futbolcunun takım içindeki bazı süreçlere yaklaşımı. Bununla birlikte, şu an için bu bilgiler yalnızca iddia ve söylenti düzeyinde kalıyor.

Şimdilik ne Al-Ahli yönetimi ne de kalecinin kendisi, taraflar arasında doğrudan ciddi bir anlaşmazlık bulunduğunu doğrulayan resmî bir açıklama yaptı. Taraflar sessizliğini koruyor ancak perde arkasındaki görüşmeler ve müzakereler devam ediyor.

Futbolcunun aktif rolü ve transfer piyasasındaki durum

Edinilen bilgilere göre Edouard Mendy, yaz transfer döneminde takımın ihtiyaçlarını ve planlarını görüşmek amacıyla Al-Ahli soyunma odasındaki deneyimli liderlerle toplantılar yaptı. Bu adımlarının yönetimin bazı temsilcilerinde farklı tepkilere yol açtığı anlaşılıyor.

Suudi Arabistan futbol liginin hızlı gelişimi ve transfer piyasasındaki yoğun rekabet göz önüne alındığında, bu tür kulüp içi haberler takımların faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Edouard Mendy’nin geleceği, önümüzdeki günlerde yapılacak resmî açıklamalar ve görüşmelerin ardından netlik kazanabilir.

Edouard MendyAl-AhliSuudi ArabistanFutbol TransferiRoy Pedro
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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