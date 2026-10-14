Manchester City ve PSG bugün karşı karşıya geliyor — tarihi rekabette kim üstün?

·81·Spor
Manchester City ve PSG bugün karşı karşıya geliyor — tarihi rekabette kim üstün?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşaması 2. hafta mücadelesinde kıtanın iki devi — İngiliz Manchester City ve Fransız PSG takımları karşı karşıya geliyor. Manchester'daki muhteşem Etihad Stadyumu'nda oynanacak bu dev maç TSİ 00:00'da (14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece) başlayacak.

Her iki kulüp de kıtanın en büyük kupası için ana favoriler arasında yer alıyor, bu nedenle Etihad'daki mücadele haftanın en merkezi ve merakla beklenen karşılaşması olmaya aday.

Takımların son 5 karşılaşması

Manchester Cityve PSG arasındaki son beş Şampiyonlar Ligi maçı oldukça çekişmeli ve gollü geçti:

  • 22.01.2025 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City4:2;

  • 24.11.2021 | Şampiyonlar Ligi: Manchester City — PSG — 2:1;

  • 28.09.2021 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City — 2:0;

  • 04.05.2021 | Şampiyonlar Ligi: Manchester City — PSG — 2:0;

  • 28.04.2021 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City — 1:2.

Karşılıklı maçların karşılaştırması

Son beş maçın sonuçları şu şekilde:

İstatistik

Manchester City

PSG

Galibiyet sayısı

3

2

Atılan gol

8

8

Son maç sonucu

Mağlubiyet (2:4)

Galibiyet (4:2)

Bugünkü maçtan beklentiler neler?

  • Puan durumundaki kritik önem: Yeni lig formatında her puan ve gol averajı, play-off yolunda belirleyici bir öneme sahip;

  • Rövanş havası: 2025'in başındaki maçta Paris ekibi 4:2 galip gelse de, City kendi evinde taraftarı önünde rövanşı almak için tüm gücünü ortaya koyacak;

  • Yıldızlar geçidi: Her iki kadroda da dünyanın en değerli ve üst düzey oyuncuları bulunuyor, bu da maçın yüksek tempolu ve hücum ağırlıklı geçmesini bekletiyor.

Manchester CityPSGŞampiyonlar Ligi 2026/2027Etihad StadyumuFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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