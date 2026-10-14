Manchester City ve PSG bugün karşı karşıya geliyor — tarihi rekabette kim üstün?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşaması 2. hafta mücadelesinde kıtanın iki devi — İngiliz Manchester City ve Fransız PSG takımları karşı karşıya geliyor. Manchester'daki muhteşem Etihad Stadyumu'nda oynanacak bu dev maç TSİ 00:00'da (14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece) başlayacak.
Her iki kulüp de kıtanın en büyük kupası için ana favoriler arasında yer alıyor, bu nedenle Etihad'daki mücadele haftanın en merkezi ve merakla beklenen karşılaşması olmaya aday.
Takımların son 5 karşılaşması
Manchester Cityve PSG arasındaki son beş Şampiyonlar Ligi maçı oldukça çekişmeli ve gollü geçti:
22.01.2025 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City— 4:2;
24.11.2021 | Şampiyonlar Ligi: Manchester City — PSG — 2:1;
28.09.2021 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City — 2:0;
04.05.2021 | Şampiyonlar Ligi: Manchester City — PSG — 2:0;
28.04.2021 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City — 1:2.
Karşılıklı maçların karşılaştırması
Son beş maçın sonuçları şu şekilde:
İstatistik
Manchester City
PSG
Galibiyet sayısı
3
2
Atılan gol
8
8
Son maç sonucu
Mağlubiyet (2:4)
Galibiyet (4:2)
Bugünkü maçtan beklentiler neler?
Puan durumundaki kritik önem: Yeni lig formatında her puan ve gol averajı, play-off yolunda belirleyici bir öneme sahip;
Rövanş havası: 2025'in başındaki maçta Paris ekibi 4:2 galip gelse de, City kendi evinde taraftarı önünde rövanşı almak için tüm gücünü ortaya koyacak;
Yıldızlar geçidi: Her iki kadroda da dünyanın en değerli ve üst düzey oyuncuları bulunuyor, bu da maçın yüksek tempolu ve hücum ağırlıklı geçmesini bekletiyor.
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