Manchester City ve PSG bugün karşı karşıya geliyor — tarihi rekabette kim üstün?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşaması 2. hafta mücadelesinde kıtanın iki devi — İngiliz Manchester City ve Fransız PSG takımları karşı karşıya geliyor. Manchester'daki muhteşem Etihad Stadyumu'nda oynanacak bu dev maç TSİ 00:00'da (14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece) başlayacak.

Her iki kulüp de kıtanın en büyük kupası için ana favoriler arasında yer alıyor, bu nedenle Etihad'daki mücadele haftanın en merkezi ve merakla beklenen karşılaşması olmaya aday.

Takımların son 5 karşılaşması

Manchester Cityve PSG arasındaki son beş Şampiyonlar Ligi maçı oldukça çekişmeli ve gollü geçti:

22.01.2025 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City— 4:2 ;

24.11.2021 | Şampiyonlar Ligi: Manchester City — PSG — 2:1 ;

28.09.2021 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City — 2:0 ;

04.05.2021 | Şampiyonlar Ligi: Manchester City — PSG — 2:0 ;

28.04.2021 | Şampiyonlar Ligi: PSG — Manchester City — 1:2.

Karşılıklı maçların karşılaştırması

Son beş maçın sonuçları şu şekilde:

İstatistik Manchester City PSG Galibiyet sayısı 3 2 Atılan gol 8 8 Son maç sonucu Mağlubiyet (2:4) Galibiyet (4:2)

Bugünkü maçtan beklentiler neler?