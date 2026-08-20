Barcelona, Mısır devini mağlup ederek Joan Gamper Kupası’nı kazandı

Katalan ekibi Barcelona, yeni sezon öncesinde geleneksel olarak düzenlenen Joan Gamper Kupası finalinde Mısır’ın köklü kulübü Al-Ahly ile karşılaştı. Hans-Dieter Flick’in öğrencileri, tempolu ve çekişmeli geçen mücadelede 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Maçta kimler öne çıktı ve galibiyet nasıl geldi?

İlk yarıda iki gol ve güven veren başlangıç

Karşılaşmaya etkili hücumlarla başlayan “Blaugrana”, 29. dakikada Hamza Abdelkarim’in isabetli vuruşuyla öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru takımın geçici kaptanı Raphinha, penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının 53. dakikasında Mısırlıların yıldızı Zizo farkı bire indirerek heyecanı yeniden artırsa da Barcelona savunmada güvenli bir oyun sergileyerek galibiyeti korudu.

Joan Gamper Kupası finalinden notlar

İstatistik Barcelona (İspanya) Al-Ahly (Mısır) Maç sonucu 2 1 Gol atanlar Abdelkarim (29'), Raphinha (45' pen.) Zizo (53') Teknik direktör Hans-Dieter Flick — Büyük ödül Joan Gamper Kupası şampiyonu Kupa finalisti

İlk 11 ve sonradan oyuna giren yıldızlar

Barcelona’nın ilk 11’i: Joan Garcia, Eric Garcia, Koundé, Espart, Gerard Martín, Balde, Bernal, Fermín López, Raphinha, Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim.

Sonradan oyuna girenler: Dani Olmo (46'), Gavi (63'), Wojciech Szczęsny (73'), Karim Adeyemi (73'), Bisivu (73').

Bu galibiyet, Barcelona için yeni sezonun resmi maçları öncesinde büyük bir moral kaynağı ve şampiyonluk yolunda sağlam bir temel oldu.

Sizce Hans-Dieter Flick yönetimindeki yenilenmiş Barcelona, yeni sezonda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedeflerine ulaşmaya tamamen hazır mı?

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