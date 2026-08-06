Al-Ahli kulübünün başına Marino Pusic geçti

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübü, Matthias Jaissle'ın görevden alınmasının ardından kısa vadeli çözümlerden vazgeçerek kendine özgü bir futbol felsefesine sahip Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'i takımın başına getirdi. ixbt.com'un aktardığına göre kulüp yönetimi, tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde hücum futbolunu ve yüksek presi savunan teknik direktörü bir çıkış noktası olarak görüyor. Goal.com bildiriyor .

Hollanda ekolü ve Arne Slot'un etkisi

Marino Pusic, teknik direktörlük kariyerine ünlü Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot'un AZ Alkmaar'daki yardımcısı olarak başladı. Feyenoord'da da hocasının yanında yer alan Pusic, Avrupa'nın en dikkat çeken teknik direktörlerinden birinin taktik sırlarını öğrendi. Bu deneyim, bağımsız bir teknik direktör olarak gelişiminde önemli rol oynadı.

Daha sonra Twente'yi bağımsız olarak çalıştıran Pusic, takımı Hollanda Eredivisie'sine döndürmeyi başardı. Kariyerindeki en önemli dönemlerden biri de Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübündeki göreviydi. Burada Ukrayna şampiyonluğu kazandı, Ukrayna Kupası'nı iki kez elde etti ve Şampiyonlar Ligi'nde takımın etkileyici performanslarıyla dikkat çekti.

Barcelona karşısında tarihi zafer

Pusic yönetimindeki Shakhtar, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İspanyol ekibi Barcelona'yı mağlup etmeyi başardı. Bu akşam, teknik direktörün büyük sahnelerde rekabet edebileceğini ve Avrupa'nın dev kulüpleriyle başa baş mücadele edebileceğini kanıtladı.

Onun taktik yaklaşımı; topa sahip olmaya dayalı hücum futbolu, rakip yarı sahada yüksek pres ve rakipten her zaman daha fazla gol atma arzusuna dayanıyor. Pusic, Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde bu ilkelere her zaman sadık kaldığını gösterdi.

Al-Ahli yönetimi, tam da bu denli net fikirlere ve zengin deneyime sahip bir teknik direktörün takımı krizden çıkaracağına inanıyor. Pusic, dünyanın en ünlü teknik direktörleri kadar büyük bir medya cazibesine sahip olmasa da profesyonel yaklaşımının kulübün hedeflerine ulaşmasında temel faktör olması bekleniyor.