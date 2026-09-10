Tarih yeniden yazılıyor: Cristiano Ronaldo kariyerindeki 979. golünü attı!

·3·Spor
Tarih yeniden yazılıyor: Cristiano Ronaldo kariyerindeki 979. golünü attı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6. hafta maçları taraftarlara gerçek bir futbol şöleni ve yeni bir tarihi ana tanıklık etme fırsatı sundu. Riyad'da Al Nassr, kendi sahasında Abha takımını ağırladı. Ange Postecoglou yönetimindeki ev sahibi ekip, sergilediği baskılı ve hücum ağırlıklı oyunla rakibini 2-1 mağlup etti. Ancak maçın en çok konuşulan anı, Portekizli efsanevi golcü Cristiano Ronaldo'nun bir başka fenomenal başarısı oldu. Dünya futbol tarihinin en golcü ismi bir kez daha fileleri havalandırarak eşsiz rekoruna bir adım daha yaklaştı. Peki, Al-Awwal Park'taki mücadelede golleri başka kimler attı, konuk ekipte hangi ünlü yıldız farkı azalttı ve Al Nassr'ın şampiyonluk yolundaki şansı ne durumda? Yazının sonunda ise ana merak konusu olan 15 puana ulaşan Al Nassr'ın puan durumundaki yeni konumu ve Ronaldo'nun 1000 gol hedefine giden yolculuğuna dair tüm detayları açıklıyoruz.

Ronaldo'nun 979. golü ve Al Hamdan'ın kritik sayısı

Riyad'daki karşılaşma, Postecoglou'nun öğrencilerinin tam saha baskısı ve kombinasyon üstünlüğü ile başladı:

  • Ronaldo'dan bir başka başyapıt: Maçın 22. dakikasında Cristiano Ronaldo rakip kaleyi isabetli bir vuruşla bularak skoru açtı (1-0); bu gol, Portekizli yıldızın profesyonel kariyerindeki 979. resmi golü olarak tarihe geçti;

  • Al Hamdan ile fark açılıyor: İkinci yarının 58. dakikasında etkili bir oyun sergileyen Al Hamdan, farkı ikiye çıkararak takımının galibiyetini perçinledi (2-0);

  • Nabil Fekir'in cevabı: Konuk ekip pes etmedi; 75. dakikada Abha'nın ünlü Fransız orta sahası Nabil Fekir farkı bire indirdi (2-1);

  • Güvenli final: Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin savunması ve kaleci Bento soğukkanlı kalarak maç sonuna kadar skoru korudu.

"Ronaldo her maça yüksek motivasyonla çıkıyor. Attığı her gol takımımıza güç katıyor ve galibiyetlerimizi garantiliyor," ifadeleri maç analizlerinde öne çıktı.

Takımın sahaya çıkan ilk 11'i ve değişiklikler

Ange Postecoglou, bu kritik 3 puan için şu güçlü kadroyu sahaya sürdü:

  • Al Nassr kadrosu: Bento, Boushal, Mohamed Simakan, Inigo Martinez, Al-Nasser (Al-Najdi, 76), Angelo, Al-Khaibari, Samu Costa, Sadio Mane, Al-Hamdan (Ayman Yahya, 76), Cristiano Ronaldo;

  • Taktiksel denge: Orta sahada Samu Costa ve Al-Khaibari top kontrolünü sağlarken, hücum hattında Mane, Ronaldo ve Al-Hamdan rakip savunmayı sürekli baskı altında tuttu.

Suudi Pro Ligi puan durumundaki son vaziyet

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, bu galibiyetin şampiyonluk yarışını nasıl etkilediği ve Ronaldo'nun büyük hedefine ne kadar kaldığıdır. En önemli sonuç şudur ki, kendi evinde değerli bir galibiyet alan Al Nassr, puanını 15'e yükselterek lig tablosunda güvenli bir şekilde 2. sırada yer alıyor. Mağlup olan Abha ise sadece 1 puanla ligin dibinde, 18. sırada kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan, 979 gol barajını aşan Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş 1000 gol zirvesine ulaşması için sadece 21 gol kaldı. Yıldız oyuncunun mevcut form durumu, bu inanılmaz tarihi başarıyı yakın zamanda gerçekleştireceğini gösteriyor.

Sizce Cristiano Ronaldo kariyerindeki 1000. golünü bu sezon içerisinde atabilir mi? Ange Postecoglou yönetimindeki yenilenen Al Nassr, bu yıl Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbol tarihini değiştiren bu sıcak gelişmeyi futbolsever dostlarınızla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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