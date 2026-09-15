Paxtakor Suudi devini sarstı — Al-Ahli hocasının tartışmalı açıklaması

Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nin yenilenen genel aşaması, Özbek kulüpleri için beklenmedik bir yoğunluk ve dünya çapında sonuçlarla başladı. Suudi Arabistan topraklarında oynanan 1. haftanın en merkezi maçlarından birinde, Taşkent'in Paxtakor kulübü, Cidde'nin yıldızlarla dolu devi Al-Ahli'nin sahasında mertçe mücadele ederek 1-1'lik sansasyonel bir beraberlik kaydetti. Suudi Arabistan'ın ünlü Asharq Al-Awsat gazetesinin haberine göre, galibiyete bir adım yaklaşan "aslanlar", rakibi gerçek bir şok durumuna soktu; ev sahibi ekip utanç verici bir mağlubiyetten ancak hakemin eklediği son dakikalarda bulduğu golle kurtulabildi.

Uzmanlar Al-Ahli'nin zayıf ve dağınık oyunu hakkında ciddi endişelerini dile getirirken, Suudi ekibinin hocası Marin Pushich eleştirileri reddederek takımının maçı tamamen kontrol ettiğini ve 20'den fazla şut çektiğini iddia ediyor. Aynı zamanda, bu prestijli turnuvada Özbekistan'ı temsil eden ülkenin son şampiyonu Neftchi de kendi sahasında Irak'ın Air Force takımını 1-0 mağlup ederek, kulüplerimizin Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki gücünü gösterdi. Peki, Marin Pushich ve Al-Ahli forvetlerinin açıklamaları ne kadar gerçekçi, Paxtakor Suudi milyarlarını hangi taktikle durdurdu ve bizi gelecekte nasıl önemli savaşlar bekliyor?

Aslanlar'ın Cidde'deki cesareti ve uzatma dakikalarındaki drama

Suudi Arabistan'da oynanan gergin maçın ana detayları:

Galibiyete çok yakın bir oyun: Paxtakor, maçın normal süresi boyunca önde götürdüğü oyunda ev sahibini kaçınılmaz bir mağlubiyetin eşiğine getirdi;

Uzatma dakikalarındaki kurtuluş: Al-Ahli, ancak hakemin eklediği uzatma dakikalarında gol bularak kendi taraftarı önünde büyük bir rezaletten kurtuldu;

Uzmanların eleştirisi: Suudi futbol analistleri, yerel devin oyununda sistemsel bir kriz olduğunu ve Paxtakor'un rakibini taktiksel olarak tamamen yendiğini vurguladı.

Marin Pushich'in kendini savunması ve 20 şut tartışması

Al-Ahli teknik direktörünün basın toplantısındaki sakin cevapları:

İlk dakikadan itibaren kontrol bizdeydi: Teknik direktör, Asharq Al-Awsat gazetesine verdiği röportajda, maçın başından sonuna kadar sahada sadece Cidde kulübünün hakimiyet kurduğunu belirtti;

20'den fazla şut: Pushich'in sözlerine göre takım, rakip kaleye 20'den fazla şut çekti ancak bunları gole çevirme konusunda aksadı: "Her zaman oyunda rakipten daha iyiydik ve maçın gidişatını kontrol ettik. Oyuncularımla gurur duyuyorum," dedi.

Al-Buraykan'ın itirazı: Suudi kulübünün forveti Firas Al-Buraykan da hocasının fikrine katılarak, takımın 1-1'lik beraberliğe değil, mutlak bir galibiyete layık bir oyun sergilediğini iddia etti;

Yeni cepheye odaklanma: Suudi kulübü tüm dikkatini Elit ACL'den, Afrika-Asya-Pasifik Kupası kapsamındaki önemli maça çeviriyor; onları Güney Afrika'nın ünlü Mamelodi Sundowns takımı bekliyor.

Neftchi'den galibiyet adımı: Özbek futbolunun Asya'daki yürüyüşü

Turnuvanın 1. haftasındaki bir diğer kahramanlık:

Neftchi — Air Force 1-0: Özbekistan'ın son şampiyonu, Fergana'da oynanan gergin mücadelede Irak'ın Air Force kulübünü 1-0'lık skorla mağlup etti;

Değerli üç puan: Fergana ekibi, genel aşamanın ilk maçında önemli bir galibiyet alarak puan tablosunda üst sıralara yerleşti;

Asya sahnesindeki rekabetçilik: Neftchi'nin galibiyeti ve Paxtakor'un Suudi Arabistan'daki beraberliği, Özbek kulüplerinin kıtanın en zengin ve güçlü takımlarıyla rahatlıkla başa çıkabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Özbek takımlarının Asya Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki bu savaşçı ve cesur başlangıcı, milli futbolumuzun yeni bir aşamaya geçtiğinin parlak bir örneğidir.

Sizce Al-Ahli hocası Marin Pushich'in "her açıdan güçlüydük" açıklaması gerçeğe yakın mı, yoksa Paxtakor Suudi devine gerçek bir futbol dersi mi verdi? Genel aşamada Paxtakor ve Neftchi takımlarımızdan hangisinin bir üst tura çıkma şansı daha yüksek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek kulüplerinin kıta sahalarındaki bu cesareti hakkındaki makaleyi tüm futbolseverlerle gururla paylaşın.