Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyor

Gelecek hafta başlayacak olan Asya Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu, Cristiano Ronaldo için kıta çapındaki prestijli kupayı kazanmak adına son şanslardan biri olabilir. Goal.com'un haberine göre, son yıllarda milyarlarca dolarlık yatırım yapan Suudi Arabistan kulüpleri, bu kez de Asya futbolunda hakimiyet kurmaya kararlı ve beş takım turnuvanın ana favorileri arasında yer alıyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor. haber

2023'ten bu yana transfer piyasasına iki milyar dolardan fazla kaynak aktaran Suudi kulüpleri arasında Al-Nassr takımı özel bir ilgi odağı. Yeni teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde sahaya çıkan ve Cristiano Ronaldo ile João Félix gibi yıldızlarla güçlendirilen Riyad ekibi, bu sezon kıta kupasını havaya kaldırmayı hedefliyor. Geçen sezon ikinci seviye Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik elde eden takım, bu kez ana turnuvada şampiyon olmak için tüm gücünü ortaya koyacak.

Takımın Portekizli forveti João Félix, Associated Press'e verdiği röportajda takımın önüne sadece en yüksek hedeflerin konulduğunu vurguladı. Ona göre kadro yeterince derin ve güçlü; temel amaçları ise yerel lig, kupa ve Asya Şampiyonlar Ligi dahil katıldıkları tüm turnuvalarda şampiyon olmak. Futbolcu, "Sadece hayal kurmak için oynamıyoruz, kazanmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.

Batı bölgesinde yoğun rekabet ve harcamalar

Batı bölgesindeki mücadele daha da kızışmış durumda; son şampiyon Al-Ahli , üst üste üçüncü şampiyonluk unvanı için çabalıyor. Takım kaptanı Édouard Mendy, kulübün geçen yılki başarısını tekrarlamaya kararlı olduğunu ve Asya'nın en büyük takımı statüsünü korumak için her şeyi yapacaklarını belirtti. Aynı zamanda yerel rakip Al-Hilal, İngiltere Premier Ligi yıldızları Ollie Watkins, Gabriel Martinelli ve Crysencio Summerville'i kadrosuna katmak için 200 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Ancak bölgedeki jeopolitik durum ve güvenlik sorunları nedeniyle İran temsilcileri, iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kalıyor. Buna rağmen, turnuvanın batı bölgesinde Japonya ve Güney Kore gibi geleneksel devlerin doğu bölgesindeki güçlü direnişine karşın, Körfez kulüpleri üstünlüklerini korumaya çalışıyor.

İlk turun merkez maçları

Turnuvanın ilk turunda Al-Nassr takımı BAE'nin Al Ain kulübünün sahasına konuk olurken, Al-Ahli kendi evinde Özbekistan'ın Pakhtakor takımını ağırlayacak. Ayrıca İran'ın Esteghlal ve Tractor takımları da maçlarını tarafsız sahalarda oynayacak. Grup aşamasından sonra her bölgeden en iyi sonuçları alan sekizer takım 1/8 final turuna yükselerek kıta tahtı için mücadeleye devam edecek.