Humo Arena'da eldivensiz dövüş turnuvası IBA Nomad 16 düzenlenecek — tam kart

·61·Spor
Humo Arena'da eldivensiz dövüş turnuvası IBA Nomad 16 düzenlenecek — tam kart

Taşkent şehri bir başka büyük dövüş gecesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yılın 17 Ekim günü başkentimizdeki muhteşem «Humo Arena» buz sarayında eldivensiz dövüşler üzerine prestijli IBA Nomad 16 turnuvası düzenlenecek. Organizatörler, bu müsabakanın tüm ana ve başlangıç dövüşlerinden oluşan tam kartını resmen açıkladı.

Turnuva kapsamında profesyonel boks ve karma dövüş sanatları (MMA) ustası olan bir dizi tanınmış Özbek sporcu — Shoxjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov, Bobur Abdulazizov ve diğer yıldızlar güçlü rakiplere karşı açık dövüşe çıkacak.

Ana Kart (Main Card): Belirleyici şampiyonluk maçları ve süper dövüşler

Turnuvanın ana programında iki şampiyonluk kemeri için mücadele ve çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor:

  • Ağır sıklet şampiyonluk maçı: Murad Xalidov (Murad «Champion») ve Bekjan Bakirov 2 (Bekzhan «Ogar») — rövanş karşılaşması;

  • Tüy sıklet unvan maçı: Yernar Xusainov (Ernar «Storm») ve Valeriy Osobov (Valeriy «Eagle»);

  • Hafif sıklet: Tanınmış boksörümüz Shoxjahon Ergashev Kazakistanlı Dastan Beken'e (Dastan «Kazakh Diamond») karşı sahaya çıkacak;

  • Tüy sıklet: Iskandar Ziyayev (Iskandar «Head Chef») ve Toroybek Amirov (Toroybek «Tor»);

  • Tüy sıklet: Eski UFC dövüşçüsü Jalgas Jumagulov (Zhalgas «Zhako») vatandaşımız Abror Akparxo‘jayeve (Abror «Leader») karşı mücadele edecek;

  • Orta sıklet: Muratbek Kasimbay (Muratbek «Kazakh Terminator») ve Zalimxan Yusupov (Zalimkhan «Submission King»);

  • Orta sıklet: Vatandaşımız Muhiddin Mamajonov (Mukhiddin «Left-Hander») Tacikistanlı Shohruz Davlatov'a (Shohruz «Italian») karşı mücadele verecek;

  • Tüy sıklet: Samandar Reimboyev (Samandar «Tank») Kırgızistanlı Marsel Nurlanbek Uulu'ya (Marsel «At Any Time») karşı ringe çıkacak.

Başlangıç kartı (Prelims): Vatandaşlarımızın şiddetli karşılaşmaları

Müsabakanın ön kartı da Özbek ve komşu ülke dövüşçülerinin sert mücadelelerine sahne olacak:

  • Hafif sıklet: Adilet Aytjanov (Adilet «Apukchi») ve Og‘abek “Saturn” Abdumo‘minov;

  • Yarı orta sıklet (Welterweight): Kanat Kulmagambetov (Kanat «Kansh / Fighter») ve Shukurjon Abdurahimov;

  • Yarı orta sıklet (Welterweight): Bobur Abdulazizov ve Tazabek Bayanov;

  • Orta sıklet: Azamat Bakitov (Bakytov «Evil») ve Islom Boltayev;

  • Hafif sıklet: Ulan Nurgali (Ulan «Aboukhakhan») ve Bekmurod Tursunboyev (Bekmurod «Black»);

  • Tüy sıklet: Burxan Serikbayev ve Vladimir Sarukxanyan (Vladimir «Vald»);

  • Yarı orta sıklet (Welterweight): Akjol Joldasbayev ve Luchkin Omilov (Luchin);

  • Hafif sıklet: Sarukxanyan ve Temur Abdurahmonov.

Humo Arena'da eldivensiz dövüş turnuvası IBA Nomad 16 düzenlenecek — tam kart

Organizasyon detayları: Zaman, biletler ve yayın

Hayranlar için müsabakaya dair tüm önemli teknik bilgiler açıklandı:

  • Tarih ve saat: Turnuva 17 Ekim günü saat 17:00'de başlayacak;

  • Adres: Taşkent şehri, «Humo Arena» çok amaçlı spor ve konser kompleksi;

  • Canlı yayın: Dövüşler çevrimiçi olarak resmi Nomad Fighting YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak;

  • Biletler: Mücadeleleri arenadan doğrudan izlemek için biletler sadece iTicket.uz platformu üzerinden satışa sunulmuştur.

Şiddetli ve uzlaşmaz rekabeti seven dövüş sanatları tutkunları için Taşkent'teki bu turnuvanın yılın en parlak spor etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

IBA Nomad 16Humo ArenaShoxjahon ErgashevTaşkentMMA Turnuvası
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnuvasında Rus rakibini mağlup ettivideo)Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnuvasında Rus rakibini mağlup ettivideo)26 Eylül 22:26Shohjahon Ergashev Kazak yıldızı Daniyar Yeleussinov'u ringe davet etti: Cevap ne oldu?Shohjahon Ergashev Kazak yıldızı Daniyar Yeleussinov'u ringe davet etti: Cevap ne oldu?15 Eylül 19:28Shohjahon Ergashev, Nomad kemeri için Shahobiddin Egamov'a meydan okuduShohjahon Ergashev, Nomad kemeri için Shahobiddin Egamov'a meydan okudu10 Ekim 22:08Humo Arena'da nakavt şovu: Octagon 91 turnirinin tüm sonuçlarıHumo Arena'da nakavt şovu: Octagon 91 turnirinin tüm sonuçları6 Eylül 08:20Özbek «Ispanchik» Astana’da dövüşecek: rakibi de sıradan değilÖzbek «Ispanchik» Astana’da dövüşecek: rakibi de sıradan değil12 Ağustos 00:08Shohjahon Ergashev sözünde durdu: Urvanov'a bir raunt yetti (video)Shohjahon Ergashev sözünde durdu: Urvanov'a bir raunt yetti (video)26 Temmuz 00:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi