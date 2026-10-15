Humo Arena'da eldivensiz dövüş turnuvası IBA Nomad 16 düzenlenecek — tam kart

Taşkent şehri bir başka büyük dövüş gecesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yılın 17 Ekim günü başkentimizdeki muhteşem «Humo Arena» buz sarayında eldivensiz dövüşler üzerine prestijli IBA Nomad 16 turnuvası düzenlenecek. Organizatörler, bu müsabakanın tüm ana ve başlangıç dövüşlerinden oluşan tam kartını resmen açıkladı.

Turnuva kapsamında profesyonel boks ve karma dövüş sanatları (MMA) ustası olan bir dizi tanınmış Özbek sporcu — Shoxjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov, Bobur Abdulazizov ve diğer yıldızlar güçlü rakiplere karşı açık dövüşe çıkacak.

Ana Kart (Main Card): Belirleyici şampiyonluk maçları ve süper dövüşler

Turnuvanın ana programında iki şampiyonluk kemeri için mücadele ve çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor:

Ağır sıklet şampiyonluk maçı: Murad Xalidov (Murad «Champion») ve Bekjan Bakirov 2 (Bekzhan «Ogar») — rövanş karşılaşması;

Tüy sıklet unvan maçı: Yernar Xusainov (Ernar «Storm») ve Valeriy Osobov (Valeriy «Eagle»);

Hafif sıklet: Tanınmış boksörümüz Shoxjahon Ergashev Kazakistanlı Dastan Beken'e (Dastan «Kazakh Diamond») karşı sahaya çıkacak;

Tüy sıklet: Iskandar Ziyayev (Iskandar «Head Chef») ve Toroybek Amirov (Toroybek «Tor»);

Tüy sıklet: Eski UFC dövüşçüsü Jalgas Jumagulov (Zhalgas «Zhako») vatandaşımız Abror Akparxo‘jayev e (Abror «Leader») karşı mücadele edecek;

Orta sıklet: Muratbek Kasimbay (Muratbek «Kazakh Terminator») ve Zalimxan Yusupov (Zalimkhan «Submission King»);

Orta sıklet: Vatandaşımız Muhiddin Mamajonov (Mukhiddin «Left-Hander») Tacikistanlı Shohruz Davlatov'a (Shohruz «Italian») karşı mücadele verecek;

Tüy sıklet: Samandar Reimboyev (Samandar «Tank») Kırgızistanlı Marsel Nurlanbek Uulu'ya (Marsel «At Any Time») karşı ringe çıkacak.

Başlangıç kartı (Prelims): Vatandaşlarımızın şiddetli karşılaşmaları

Müsabakanın ön kartı da Özbek ve komşu ülke dövüşçülerinin sert mücadelelerine sahne olacak:

Hafif sıklet: Adilet Aytjanov (Adilet «Apukchi») ve Og‘abek “Saturn” Abdumo‘minov ;

Yarı orta sıklet (Welterweight): Kanat Kulmagambetov (Kanat «Kansh / Fighter») ve Shukurjon Abdurahimov ;

Yarı orta sıklet (Welterweight): Bobur Abdulazizov ve Tazabek Bayanov;

Orta sıklet: Azamat Bakitov (Bakytov «Evil») ve Islom Boltayev ;

Hafif sıklet: Ulan Nurgali (Ulan «Aboukhakhan») ve Bekmurod Tursunboyev (Bekmurod «Black»);

Tüy sıklet: Burxan Serikbayev ve Vladimir Sarukxanyan (Vladimir «Vald»);

Yarı orta sıklet (Welterweight): Akjol Joldasbayev ve Luchkin Omilov (Luchin);

Hafif sıklet: Sarukxanyan ve Temur Abdurahmonov.

Organizasyon detayları: Zaman, biletler ve yayın

Hayranlar için müsabakaya dair tüm önemli teknik bilgiler açıklandı:

Tarih ve saat: Turnuva 17 Ekim günü saat 17:00'de başlayacak;

Adres: Taşkent şehri, «Humo Arena» çok amaçlı spor ve konser kompleksi;

Canlı yayın: Dövüşler çevrimiçi olarak resmi Nomad Fighting YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak;

Biletler: Mücadeleleri arenadan doğrudan izlemek için biletler sadece iTicket.uz platformu üzerinden satışa sunulmuştur.

Şiddetli ve uzlaşmaz rekabeti seven dövüş sanatları tutkunları için Taşkent'teki bu turnuvanın yılın en parlak spor etkinliklerinden biri olması bekleniyor.