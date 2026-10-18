Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 gecesinde rakibini korkunç bir nakavtla mağlup etti (video)

·8·Spor
Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 gecesinde rakibini korkunç bir nakavtla mağlup etti (video)

Başkent Taşkent'te karma dövüş sanatları ve dövüş sporları tutkunlarının ilgi odağı olan, eldivensiz dövüşlerin prestijli IBA Nomad 16 turnuvası, kıran kırana geçen mücadelelere sahne oluyor.

Organizasyon kapsamında profesyonel MMA'deki başarılı dövüşleriyle taraftarların sevgisini kazanan Özbek dövüşçü Muhiddin Mamajonov Tacikistan temsilcisi Shohruz Davlatovile oktagon ringine çıktı.

Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 gecesinde rakibini korkunç bir nakavtla mağlup etti (video)

İkinci rauntta belirleyici nakavt

Orta sıklette 3 raunt üzerinden planlanan bu karşılaşma, ilk saniyelerden itibaren açık ve sert vuruş alışverişiyle başladı:

  • İlk baskı ve kontrol: Dövüşçüler ilk beş dakikada birbirlerini dikkatlice tartarak sert vuruşlarla baskı kurmaya çalıştılar;

  • Erken biten mücadele: İkinci raunt devam ederken Muhiddin Mamajonov, rakibinin savunmasındaki açığı iyi değerlendirerek isabetli ve yıkıcı bir vuruş gerçekleştirdi;

  • Net nakavt: Bu ağır darbenin ardından Tacik dövüşçü Shohruz Davlatov ayağa kalkamadı ve hakem maçı derhal durdurarak net bir nakavt kararı verdi.

Taşkent gecesinin kahramanları

Mamajonov'un bu gösterişli ve hızlı zaferi, başkentteki dövüş gecesine katılan binlerce hayranın alkışını topladı:

  • Beceri ve tecrübe: Yerel MMA sahalarında büyük bir okuldan geçen sporcumuz, eldivensiz dövüşlerin sert kurallarına hızlı uyum sağladığını ve yüksek nakavt gücünü bir kez daha kanıtladı;

  • Gelecek adımlar: IBA Nomad serisindeki bu güven verici zafer, sporcumuz için uluslararası organizasyonlarda yeni ve daha büyük reyting maçlarının yolunu açıyor.

Taşkent'in ev sahipliği yaptığı IBA Nomad 16 turnuvası, yerel sporcularımızın dövüş sanatlarının farklı dallarında ne kadar rekabetçi ve güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

IBA Nomad 16Muhiddin MamajonovShohruz DavlatovMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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