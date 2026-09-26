Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnuvasında Rus rakibini mağlup etti

Taşkent'te düzenlenen Mangu 5 turnuvasında Özbek MMA dövüşçüsü Amirxon Alixo‘jayev bir galibiyet daha elde etti. Rus rakibi Sharif Iskandarov'a karşı tam süreli geçen mücadeleyi hakem kararıyla kazandı.

26 Eylül'de başkentteki Humo Arena'da Mangu Professional League'in yeni turnuvası gerçekleşiyor. Turnuva programında Özbekistan ve diğer ülkelerden sporcuların yer aldığı birçok MMA maçı bulunuyor.

Amirxon Alixo‘jayev üç rauntluk maçı tamamladı

Amirxon Alixo‘jayev ile Sharif Iskandarov arasındaki maç yarı orta sıklette düzenlendi.

Üç rauntluk müsabaka belirlenen süre boyunca devam etti. Sonunda hakemler puanları hesaplayarak galibiyeti Özbekistan temsilcisine verdi.

Böylece Alixo‘jayev, Taşkent'teki Mangu 5 turnuvasında Rus rakibine karşı önemli bir zafer kazandı.

Üç raunt — tam maç — ve sonunda galibiyet Özbekistan temsilcisinin tarafında.

Amirxon Alixo‘jayev'in profesyonel kariyer istatistikleri

Açık istatistiklere göre Alixo‘jayev, Mangu 5 turnuvası öncesinde profesyonel kariyerinde 20 maça çıkmış, 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet almıştı.

Sharif Iskandarov ise Mangu 5 öncesinde 5 profesyonel maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyete sahipti.

Alixo‘jayev'in Mangu 5'teki galibiyeti, profesyonel kariyerindeki yeni bir sonuç olarak kaydedildi.

Mangu 5, Taşkent'te büyük bir MMA gecesine dönüştü

Mangu Professional League'in beşinci turnuvası 26 Eylül'de Taşkent'teki Humo Arena'da düzenleniyor. Turnuva programında uluslararası maçların yanı sıra şampiyonluk mücadeleleri de yer alıyor.

Turnuvanın ana maçlarından birinde Furqatbek Yoqubov, Mangu şampiyonluk kemeri için Rus Ramazan Gayrbekov'a karşı oktagona çıkıyor.

Böylece Mangu 5 kapsamındaki maçlar arasında Amirxon Alixo‘jayev'in Sharif Iskandarov'a karşı aldığı galibiyet, Özbek MMA hayranları için dikkat çekici sonuçlardan biri oldu.