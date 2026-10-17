Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirinde Azamat Baqitov'u nakavt etti (video)

Taşkent'te düzenlenen uluslararası IBA Nomad 16 dövüş gecesinde Özbekistanlı yetenekli dövüşçü Islom «Tapor» Boltayev promosyondaki ilk maçında gerçek bir sansasyona imza attı.

Orta sıklet (84 kg) kategorisinde gerçekleşen mücadelede sporcumuz, ligin deneyimli ismi Kazakistanlı Azamat «Zlo» Baqitovile karşı karşıya geldi ve 1. rauntta rakibini nakavt ederek maçı erken bitirdi.

İlk raundun 2. dakikasındaki belirleyici darbe

Maçın başından itibaren her iki taraf da açık ve sert yumruk alışverişine girdi:

Rakibin durumu: Kazakistanlı Azamat Baqitov (3-2), bu ligde yeterli deneyime sahip olup sıralama maçlarında tehlikeli dövüşçülerden biri olarak görülüyordu;

Yıldırım gibi darbe ve düşüş: Islom Boltayev, 1. raundun yaklaşık 2. dakikasında rakibinin açık kalan noktasına öyle güçlü ve isabetli bir darbe indirdi ki, Baqitov dengesini kaybederek ring zeminine hareketsiz şekilde yığıldı;

Hakemin hızlı müdahalesi: Hakem, durumun tehlikesini ve Baqitov'un derin nakavt durumuna düştüğünü görünce maçı derhal durdurmak zorunda kaldı. İlk yardım müdahalesinin ardından hakemler resmen Boltayev'in galibiyetini ilan etti.

366 bin dolarlık «Gelandewagen» Islom'un olacak mı?

Turnuva öncesinde IBA Başkanı Umar Kremlyov tarafından gecenin en güzel ve en etkileyici nakavtının sahibine 366.000 dolarlık «Gelandewagen» (Mercedes-Benz G-Class) otomobilinin hediye edileceği duyurulmuştu:

Ana adaylar arasında: Islom Boltayev'in 1. rauntta kaydettiği bu estetik ve ses getiren nakavt, turnuvanın en parlak anlarından biri oldu ve onu değerli otomobil için ana aday haline getirdi;

Gecenin nihai kararı: Görkemli ödül, turnuvadaki tüm maçlar tamamlandıktan sonra organizatörlerin ve taraftarların oylarıyla sahibine teslim edilecek.

Navoi dövüş sanatları okulunun öğrencisi olan Islom Boltayev'in uluslararası arenadaki bu güven verici adımı, profesyonel spor kariyerinin çok parlak olduğunu bir kez daha kanıtladı.