Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirinde Azamat Baqitov'u nakavt etti (video)

·18·Spor
Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirinde Azamat Baqitov'u nakavt etti (video)

Taşkent'te düzenlenen uluslararası IBA Nomad 16 dövüş gecesinde Özbekistanlı yetenekli dövüşçü Islom «Tapor» Boltayev promosyondaki ilk maçında gerçek bir sansasyona imza attı.

Orta sıklet (84 kg) kategorisinde gerçekleşen mücadelede sporcumuz, ligin deneyimli ismi Kazakistanlı Azamat «Zlo» Baqitovile karşı karşıya geldi ve 1. rauntta rakibini nakavt ederek maçı erken bitirdi.

İlk raundun 2. dakikasındaki belirleyici darbe

Maçın başından itibaren her iki taraf da açık ve sert yumruk alışverişine girdi:

  • Rakibin durumu: Kazakistanlı Azamat Baqitov (3-2), bu ligde yeterli deneyime sahip olup sıralama maçlarında tehlikeli dövüşçülerden biri olarak görülüyordu;

  • Yıldırım gibi darbe ve düşüş: Islom Boltayev, 1. raundun yaklaşık 2. dakikasında rakibinin açık kalan noktasına öyle güçlü ve isabetli bir darbe indirdi ki, Baqitov dengesini kaybederek ring zeminine hareketsiz şekilde yığıldı;

  • Hakemin hızlı müdahalesi: Hakem, durumun tehlikesini ve Baqitov'un derin nakavt durumuna düştüğünü görünce maçı derhal durdurmak zorunda kaldı. İlk yardım müdahalesinin ardından hakemler resmen Boltayev'in galibiyetini ilan etti.

366 bin dolarlık «Gelandewagen» Islom'un olacak mı?

Turnuva öncesinde IBA Başkanı Umar Kremlyov tarafından gecenin en güzel ve en etkileyici nakavtının sahibine 366.000 dolarlık «Gelandewagen» (Mercedes-Benz G-Class) otomobilinin hediye edileceği duyurulmuştu:

  • Ana adaylar arasında: Islom Boltayev'in 1. rauntta kaydettiği bu estetik ve ses getiren nakavt, turnuvanın en parlak anlarından biri oldu ve onu değerli otomobil için ana aday haline getirdi;

  • Gecenin nihai kararı: Görkemli ödül, turnuvadaki tüm maçlar tamamlandıktan sonra organizatörlerin ve taraftarların oylarıyla sahibine teslim edilecek.

Navoi dövüş sanatları okulunun öğrencisi olan Islom Boltayev'in uluslararası arenadaki bu güven verici adımı, profesyonel spor kariyerinin çok parlak olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Islom «Tapor» BoltayevAzamat «Zlo» BaqitovIBA Nomad 16GelandewagenMMA
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirinde en iyi nakavt için sansasyonel ödülü duyurduUmar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirinde en iyi nakavt için sansasyonel ödülü duyurduBugün 17:43Humo Arena'da eldivensiz dövüş turnuvası IBA Nomad 16 düzenlenecek — tam kartHumo Arena'da eldivensiz dövüş turnuvası IBA Nomad 16 düzenlenecek — tam kart15 Ekim 08:17Shohjahon Ergashev Kazak yıldızı Daniyar Yeleussinov'u ringe davet etti: Cevap ne oldu?Shohjahon Ergashev Kazak yıldızı Daniyar Yeleussinov'u ringe davet etti: Cevap ne oldu?15 Eylül 19:28“Çeyrek final bizim!”: Şavkatjon Boltayev Asya Oyunları'nda parlak bir zafer elde etti“Çeyrek final bizim!”: Şavkatjon Boltayev Asya Oyunları'nda parlak bir zafer elde etti24 Eylül 12:04Shavkatjon Boltayev Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandıShavkatjon Boltayev Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı30 Eylül 12:29Shohjahon Ergashev, Nomad kemeri için Shahobiddin Egamov'a meydan okuduShohjahon Ergashev, Nomad kemeri için Shahobiddin Egamov'a meydan okudu10 Ekim 22:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor