Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirinde en iyi nakavt için sansasyonel ödülü duyurdu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlyov sıradaki büyük boks gecesi öncesinde spor kamuoyunu şaşırtan beklenmedik bir açıklama yaptı. Bugün gerçekleşecek olan IBA NOMAD 16 turnuvası katılımcıları için ek ve benzeri görülmemiş değerde özel bir ödül tesis edildi.

Buna göre, müsabaka kapsamında gerçekleşecek dövüşlerde en güzel, izlenmesi keyifli ve sansasyonel nakavtı kaydeden boksöre lüks bir «Gelandewagen» (Mercedes-Benz G-Class) otomobili hediye edilecek.

366 bin dolarlık rüya otomobil: Ödül şartları

IBA başkanı tarafından açıklanan ödülün, boksörler arasındaki rekabeti ve şiddeti maksimum seviyeye çıkaracağı şüphesiz:

Ödülün piyasa değeri: Sunulan bu lüks sınıf «Gelandewagen» arazi aracının resmi fiyatı tam 366.000 ABD doları değerindedir;

Ana kriter — mutlak nakavt: Ödül sadece galibiyet için değil, bizzat taraftarlar ve jüri heyeti tarafından kabul edilen, dövüş gecesinin en parlak ve sarsıcı nakavtının sahibine nasip olacak;

Dövüşçüler için büyük motivasyon: Böylesine yüksek değerli bir ek bonus, ringe çıkan her sporcuyu puanlarla değil, erken bir net nakavt kaydetmek için tüm gücüyle saldırmaya teşvik edeceği kesindir.

IBA NOMAD 16: Geceden neler bekleniyor?

IBA tarafından düzenlenen bu seri turnuvalar, modern boksa şov, üst düzey pazarlama ve büyük finansal ilgiyi geri getirmeyi amaçlıyor:

Yüksek tempo ve izlenebilirlik: «Gelandewagen» duyurulduktan sonra tüm dövüşlerde temponun keskin bir şekilde artması ve erken biten nakavtlı maçların çoğalması bekleniyor;

Kremlyov'un yeni yaklaşımı: Uluslararası Birlik yönetimi, boksörlere sadece standart ücretler değil, bu tür sıra dışı ve gösterişli ödüller dağıtarak turnuvanın küresel izleyici kitlesini daha da genişletiyor.

Bugünkü ring dövüşleri, kimin yumruğunun 366 bin dolarlık süper arabanın anahtarını kazanmaya yeteceğini gösterecek.