Kairat Almatı — Panathinaikos: kadrolar ve canlı anlatım

39 Edmilson (Kayrat Almatı) acı içinde işaretler yaparak tıbbi yardım istiyor. Sakatlığının ciddiyeti henüz bilinmiyor.

38 Edmilson (Kairat Almatı) ceza sahası önünde gelen düzgün pası kontrol edip vurdu. Savunmacılardan biri zamanında müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

37 Andreas Tetteh (Panathinaikos) neredeyse tehlikeli bir pozisyon yarattı ancak takım arkadaşına çıkardığı pas başarısız oldu.

35 Her iki takımın kaleyi bulan şut sayısı şu anda 5:4. Kaleyi bulan şutlardaki mevcut istatistik – 0:3.

34 Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos), Andreas Tetteh'i bulmak istedi ancak pasa çok fazla güç yükledi. Top oyun alanının dışına çıktı ve Kairat Almaty lehine kale vuruşu kararı verildi.

33 Temirlan Anarbekov (Kairat Almatı) Edmilson'a doğru uzun bir pas gönderdi, ancak Iñaki Peña kalesini terk ederek topun sahibi oldu.

33 Gustavo Mendonca (Kairat Almaty) uzaktan kaleye sert bir şut gönderdi. Harika şutu sol direğin hemen yanından dışarı gitti.

32 Hakem oyunu durdurdu, çünkü bir oyuncu değişikliği olması gerekiyor ve Olzhas Baibek sahadan çıkıyor, yerine Alexander Shirobokov (Kairat Almatı) girdi.

32 Allard Lindhout, Triantafyllos Tsapras'ın (Panathinaikos) yaptığı taktik faul nedeniyle oyunu durdurdu. Kairat Almatı lehine serbest vuruş kararı verildi.

31 Panathinaikoslu oyuncuların sevinci uzun sürmedi, VAR incelemesinin ardından hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti!

30 Panathinaikoslu oyuncular sevinmeyi bıraktı, çünkü hakem Allard Lindhout VAR incelemesi işaretini yaptı, büyük ihtimalle atağın başlangıcında ofsayt olup olmadığını kontrol etmek için.

29 Eric Palmer-Brown (Panathinaikos) ceza sahası içinde köşe vuruşundan gelen topa yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Sert şutu kaleye gidiyordu ancak kaleci topu üst direğe çeldi. Harika kurtarış.

29 Gol! Topun direkten dönmesinin ardından Andreas Tetteh (Panathinaikos) yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Skor 0:3.

29 Imran Louza (Panathinaikos), bir savunmacının topu etkili bir şekilde uzaklaştırmasının ardından köşe vuruşunu kullanmaya gidiyor.

28 Andreas Tetteh (Panathinaikos) ileri çıkmaya çalışıyor ancak rakip savunmacı topu uzaklaştırdı. Panathinaikos köşe vuruşu kullanacak.

28 Marc Gual'ın (Kayrayt Almatı) uzaktan şutu ağlarla buluşacak gibi görünmüştü ancak top direğin dibinden auta çıktı. Kaleci bu kez şanslıydı.

27 Azamat Tuyakbaev (Kairat Almatı) köşe vuruşunu ceza sahası içine etkisiz gönderdi.

27 Edmilson (Kayrat Almatı) ceza sahası içindeki arkadaşlarını topla buluşturamadı, pası engellendi. Top dışarı çıktı ve köşe vuruşu kararı verildi. Kayrat Almatı hücumlarına devam edebilir.

26 Serbest vuruşu kullanan Imran Louza (Panathinaikos), ancak top uzaklaştırıldı.

25 Erkin Tapalov (Kayrat Almatı) faul yaptığı için sarı kart gördü.

24 Gol! Cyriel Dessers (Panathinaikos) penaltı noktasından sol köşeye mükemmel bir vuruş yaptı ve kaleci Temirlan Anarbekov'a şans tanımadı!

24 Cyriel Dessers (Panathinaikos) sorumluluğu üstleniyor ve topu şimdiden dikiyor.

23 Aleksandr Martynovich (Kayrat Almatı) rakibe faul yaptı ve Allard Lindhout düdüğünü çaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Panathinaikos penaltı kazandı!

21 Marc Gual (Kairat Almatı) ceza sahası içindeki Alexander Mrinsky'ye çok net bir pas çıkardı, ancak Iñaki Peña zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.

20 Cyriel Dessers (Panathinaikos) ceza sahası köşesinden Andreas Tetteh'e akıllı bir pas çıkarmak istedi ancak savunmacılar dikkatli davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

20 Cyriel Dessers (Panathinaikos) harika bir pası kontrol etti ve orta mesafeden sert bir şut çıkardı, ancak savunmacı topu engelledi.

17 Edmilson (Kairat Almatı) seken topu almak için doğru yerdeydi ve uzaktan şut çekmeye karar verdi, ancak vuruşu hemen engellendi.

16 Andreas Tetteh (Panathinaikos) ceza sahasına girdi, ancak Temirlan Anarbekov zamanında kalesini terk ederek onu durdurdu.

16 Topla oynama oranları: %24'e %76.

15 Vicente Taborda (Panathinaikos) köşe vuruşunu kullandı ancak savunma oyuncuları başarılıydı.

15 Santino Andino (Panathinaikos) pas denemesinde bulundu ancak engellendi. Panathinaikos köşe vuruşu kullanacak.

13 Aleksandr Martynovich (Kayrat Almatı) açık bir şekilde ofsaytta kaldı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.

13 Jaakko Oksanen (Kayrat Almatı) köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi ancak Iñaki Peña topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

13 Azamat Tuyakbaev (Kayrat Almatı) ceza sahasına ortaladı, ancak girişimi engellendi ve top uzaklaştırıldı. Kayrat Almatı köşe vuruşu kullanacak.

12 Allard Lindhout düdüğünü çaldı ve Andreas Tetteh (Panathinaikos) hücumda faul yaptığı için cezalandırıldı. Hakemden doğru bir karar.

11 Marc Gual (Kayrat Almatı) uzaktan şutunu çekti ancak vuruş anında topa iyi yerleşemedi ve meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta çıktı.

10 Jaakko Oksanen (Kairat Almaty), ofsayt çizgisine yakın bekleyen takım arkadaşına boş alana hızlı bir pas çıkardı, ancak savunmacılardan biri araya girerek tehlikeyi önledi.

8 Aleksandr Mrinskiy ceza sahasına tehlikeli bir yerden pas çıkardı ancak savunma uzaklaştırmayı başardı. Nasıl bir fırsat! Top Mark Gual'ın önüne geldi, ceza sahası dışından çektiği şut sağ direğin az farkla yanından auta çıktı.

6 Top ağlarda! Georgios Kyriakopoulos'un harika pasıyla topla buluşan Vicente Taborda (Panathinaikos) yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Skor 0-1.

3 Azamat Tuyakbaev (Kayrat Almatı) ceza sahası içinden Edmilson'a pas vermek istedi ancak savunmacılardan biri tehlikeyi zamanında sezerek topu kaptı.

3 Panathinaikos şu anda topa sahip ve oyuncular birbirine yaptığı isabetli paslarla oyunu kontrol ediyor.

2 Erkin Tapalov (Kayrat Almatı) topa ulaşmaya çalıştı ancak rakibin ayağına da vurdu. Allard Lindhout faul düdüğünü çaldı. Panathinaikos lehine serbest vuruş verildi.

1 Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

19:31 Maça Panathinaikos baş luces.

19:30 Bugünkü maçın baş hakemi Allard Lindhout olacak.

19:30 Maç başlamadan önce kadrolara canlı anlatımımızdan göz atabilirsiniz.