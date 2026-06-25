Inter savunmacısı Stefan de Vrij sürpriz bir şekilde Yunanistan Ligi'ne gidiyor

Inter ve Hollanda milli takımının deneyimli savunmacısı Stefan de Vrij, kariyerinde beklenmedik bir dönüm noktasına yaklaşmış durumda. 34 yaşındaki futbolcu, serbest oyuncu statüsünde Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüne transferi konusunda görüşmelerin son aşamasına geldi. Sekiz yıl boyunca Serie A'da üst düzey futbol oynamış savunmacının bu kararı birçok kişi için sürpriz oldu. Goal.com haber veriyor.

Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, Feyenoord altyapısından yetişen Stefan de Vrij, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni bir maceraya başlamaya hazır. İtalya Ligi'nde Lazio ve Inter formalarıyla toplamda 300'den fazla maça çıkarak büyük bir deneyim kazandı. Taraflar şu anda sözleşmenin son detaylarını netleştiriyor ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Panathinaikos, geçtiğimiz sezonu başarısız tamamlayarak Yunanistan Süper Ligi'ni dördüncü sırada bitirmişti. Şampiyon AEK'nin 20 puan gerisinde kalan kulüp yönetimi, kadroyu kökten yenileme kararı aldı. Deneyimli savunmacının transferi, bu reformlar kapsamında takımın hırslarının ciddi olduğunun bir göstergesi.

Yeni teknik direktör ve kadro değişiklikleri

Kulüpteki başarısız sonuçların ardından eski Liverpool çalıştırıcısı Rafael Benitez görevden alındı. Onun yerini, FC Copenhagen'daki başarılı kariyeriyle tanınan 38 yaşındaki Danimarkalı uzman Jacob Neestrup aldı. Goal.com'un haberine göre, genç teknik direktör savunma hattını tam da Stefan de Vrij gibi Avrupa futbolunun elit seviyesinde oynamış bir lider etrafında kurmayı hedefliyor.

Atina'da Hollandalı futbolcuyu tanıdık yüzler karşılayacak. Panathinaikos'ta vatandaşı Tonny Vilhena ve geçen sezon etkili performans sergileyen Cyriel Dessers ile birlikte oynayacak. Bu faktörün, Stefan de Vrij'nin yeni takıma ve ortama daha hızlı adapte olmasına şüphesiz yardımcı olacağı düşünülüyor.

Stefan de Vrij, Inter ile geçirdiği süre boyunca zengin bir kupa koleksiyonu oluşturdu. Nerazzurri formasıyla üç kez İtalya şampiyonluğu, üç kez İtalya Kupası ve üç kez İtalya Süper Kupası kazandı. Onun bu galibiyet ruhu, 2010'dan beri şampiyonluğa ulaşamayan Panathinaikos için oldukça gerekli görülüyor.

Futbolcu şu anda sağlık kontrolünden geçmeye ve takımın Hollanda'da gerçekleştireceği kamp kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. İlginç olan ise, Yunan ekibinin kamp kapsamında Amsterdam'ın Ajax kulübüyle bir hazırlık maçı yapmayı planlaması. Sakatlığı nedeniyle son Dünya Kupası'nı kaçıran savunmacı için bu transferin yeni bir nefes olması bekleniyor.