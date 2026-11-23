İtalya Ligi'nin 12. haftasında Inter Bergamo'da Atalanta konuk oldu. Gerçek bir gol şovuna dönüşen kıran kırana mücadele 4:4 skoruyla beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma konuk ekibin hızlı üstünlüğüyle başladı: Esposito 16, 32 ve 52. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Ancak Atalanta pes etmedi — Elmas (35') ilk yarıda farkı azaltırken, De Ketelaere (72', 80') duble yaparak maça heyecanı geri getirdi.

75. dakikada Sucic penaltıdan Inter'in dördüncü golünü attı, ancak uzatma dakikalarında (90+1') Kessie kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek Bergamolulara beraberliği getirdi.

Puan durumu

Bu sonucun ardından Atalanta puanını 15'e yükselterek Serie A puan durumunda 12. sırada yer alıyor. Kivu yönetimindeki Inter ise 29 puanla ligde 3. sırada kaldı.

İstatistikler Atalanta Inter Maç sonucu 4 4 Goller Elmas (35'), De Ketelaere (72', 80'), Kessie (90+1' pen.) Esposito (16', 32', 52'), Sucic (75' pen.) Maçın yıldızları De Ketelaere (duble), Kessie Esposito (hat-trick) Sıralama / Puan 12. sıra (15 puan) 3. sıra (29 puan)

Maç raporu ve kadrolar

Serie A. 12. Hafta Atalanta - Inter 4:4 Goller: Elmas (35), De Ketelaere (72, 80), Kessie (90+1 penaltı) — Esposito (16, 32, 52), Sucic (75 penaltı).

Atalanta: Carnesecchi, Bellanova (Bernasconi, 88), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski, Elmas (Rowe, 69), Kessie, Ederson (Pasalic, 69), De Ketelaere, Krstovic (Scamacca, 88).

Inter: Josep Martinez, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto, Mkhitaryan (Stankovic, 78), Spence, Barella (Jones, 64), Calhanoglu (Sucic, 33), Dimarco (Akanji, 64), Esposito (Lautaro Martinez, 78), Thuram.

Sizce Bergamo'daki 4:4'lük skor ve kaybedilen iki puan, Inter'in Serie A şampiyonluk yarışındaki planlarını nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!