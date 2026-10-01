İhanete uğramış hissediyor: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımına dönmeyecek

Dünya futbol tarihinin en parlak ve en uzun süreli uluslararası sayfası geri dönülemez bir şekilde kapandı. Al-Nassr forveti ve milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla bir daha asla sahaya çıkmama kararı aldı.

Ülkenin önde gelen günlük spor gazetesi O Jogo tarafından verilen son bilgilere göre, 41 yaşındaki yıldızın bu kararı kesin olup 'geri döndürülemez' bir statüye sahip.

Kopenhag'daki demarş ve 'ihanet' duygusu

Olaylar 30 Eylül günü Kopenhag şehrinde keskin bir hal aldı. UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında Danimarka ile oynanacak kritik maç öncesinde, Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki anlaşmazlık zirveye ulaştı ve kaptan takım kampını acilen terk etti.

Portekiz basınının aktardığına göre, efsanevi golcünün bu radikal adımı atmasındaki temel neden, teknik heyet tarafından verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle 'kendini ihanete uğramış hissetmesi' oldu. Artık milli takım formasını giymeye niyeti yok.

6 aya kadar men ve para cezası riski

Takımı izinsiz terk etmenin hukuki açıdan da ciddi sonuçları olabilir:

Disiplin cezası: Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tüzüğüne göre, davet alan bir oyuncu geçerli bir mazereti olmaksızın kampı terk ederse, 1 aydan 6 aya kadar resmi maçlardan men edilebilir;

Mali yaptırım: Bunun yanı sıra oyuncuya resmi para cezası uygulanması öngörülüyor.

Ancak kariyerini noktalamayı tercih eden bir futbolcu için bu kısıtlamaların artık hiçbir önemi kalmayabilir.

Tarihe kazınan mutlak zirve

Ronaldo'nun milli formaya vedası dramatik ve sansasyonel olsa da, 20 yılı aşkın süredir kaydettiği istatistikler dünya futbolunun zirvesinde kalmaya devam edecek:

234 maç: Uluslararası milli takımlar düzeyinde en çok maça çıkma dünya rekoru;

146 gol: Milli takımlar tarihindeki mutlak en yüksek gol krallığı rekoru.

Real Madrid'in eski yıldızı, ülkesiyle 2016'da Avrupa şampiyonu, 2019'da ise UEFA Uluslar Ligi galibi oldu. Bu devasa dönemin böyle keskin bir krizle sona ermesi, tüm dünya futbol kamuoyu için büyük bir şok etkisi yarattı.