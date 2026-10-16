Enzo Maresca, PSG mağlubiyeti ve Luis Enrique'nin itirafı hakkında konuştu

·89·Spor
Enzo Maresca, PSG mağlubiyeti ve Luis Enrique'nin itirafı hakkında konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin merkez maçlarından birinde Fransa'nın PSG kulübüne 2-4 mağlup olan Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca maçın ardından düşüncelerini paylaştı. Karşılaşmanın kaderi büyük ölçüde ilk yarıda belirlenmişti. «City» ekibi, maçın 32. dakikasına gelindiğinde kalesinde cevapsız 3 gol gördü ve çok zor bir duruma düştü. İkinci yarıda Erling Haaland duble yaparak skoru daraltmaya çalışsa da, Paris ekibi bir gol daha bularak galibiyeti kaptı.

«Bir dakika içindeki iki gol bizi şoke etti»

Enzo Maresca, TNT Sports kanalına verdiği röportajda maçın kritik dönüm noktalarını şu şekilde değerlendirdi:

İlk dakikalar:

  • «Maça kötü başlamadık. İlk golü yiyene kadar hatta iyi görünüyorduk»; Arka arkaya darbeler:

  • «Ancak bir dakika sonra ikinci golü yedik; bu çok tatsız bir durumdu. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık ve belki de daha fazlasını hak ettik»; Taktiksel değişikliklerin etkisi:

  • «Dürüst olmak gerekirse garip bir maçtı. Devre arasında bazı taktiksel değişiklikler yaptık, bunlar bize sahada yardımcı oldu». Luis Enrique ile sohbet ve şans faktörü

Manchester City teknik direktörü, rakip meslektaşıyla maç sonunda yaptığı kısa görüşmeyi de açıkladı:

«Maçtan sonra Luis [Enrique] bana bugün çok şanslı olduklarını açıkça söyledi», diye ekledi Maresca.

Sıradaki sınav: Premier Lig mücadelesiAvrupa kupasındaki başarısızlığın ardından «City» tüm dikkatini iç lige çevirmek zorunda:

Rakip:

Cumartesi günü

  • Manchester City İngiltere Premier Ligi kapsamında kendi sahasında Ipswich Town kulübünü ağırlayacak; Hedef:Taraftarlar önünde güven verici bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışındaki mental istikrarı yeniden sağlamak.

  • Maqsad: Muxlislar qarshisida ishonchli g‘alaba qozonib, chempionlik poygasidagi ruhiy barqarorlikni qayta tiklash.

Manchester CityPSGUEFA Şampiyonlar LigiEnzo MarescaPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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