Maresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun lig aşaması 1. haftasında İngiltere şampiyonu Manchester CityPortekiz'in zorlu ve baskılı Dragão Stadı'nda Porto'ya konuk oldu ve 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ardından "Vatandaşlar"ın teknik direktörü Enzo Maresca, oyun senaryosu, yaratılan pozisyonlar ve oyuncularının disiplini hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Takımının deplasmandaki maçta ev sahibine neredeyse hiç şans tanımadığını özellikle vurguladı. Peki, Maresca'nın öğrencileri rakibine hangi yönlerden üstünlük sağladı, Haaland hangi kritik anlarda golleri attı ve Manchester ekibini Ekim ayında nasıl dev bir maç bekliyor? Yazının sonunda ise ana merak konusu olan takımın bir sonraki süper mücadelesi ve turnuvanın 2. hafta takvimiyle ilgili tüm detayları açıklayacağız.

Dragão'da mükemmel kontrol ve Maresca'nın değerlendirmesi

İtalyan teknik adam maçtan sonra takımının sahada sergilediği kaliteli performansa yüksek not verdi:

Her iki yarıda tam hakimiyet: Maresca'nın öğrencileri maçın ilk 45 dakikasında olduğu gibi, devre arasından sonra da aynı güvenle hareket ederek galibiyet için yeterli pozisyonlar ürettiler;

Rakibi tamamen etkisiz hale getirme: Teknik direktör, Manchester ekibinin ev sahibinin tehlikeli ataklarını kökten kestiğini ve kale önünde neredeyse hiçbir varlık göstermelerine izin vermediklerini belirtti;

Zorlu statta sınav: Porto'nun kendi evinde çok agresif oynadığını hesaba katan teknik adam, böyle baskılı bir sahada inisiyatifi korumanın ve kazanmanın özel bir beceri gerektirdiğini açıkça kabul etti.

"Hem birinci hem de ikinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonlar yarattık. Bence bunu tamamen hak ettik. Rakibe neredeyse hiçbir şey yapma şansı vermedik. Özellikle bu statta sergilediğimiz oyundan memnunum, burada oynamak her zaman çok zordur," ifadelerini kullandı UEFA'nın resmi sitesi Maresca'nın sözlerini aktararak.

Erling Haaland'dan kritik goller ve deplasmanda 2-0'lık skor

Karşılaşmanın kaderini Manchester City'nin son dönemdeki golcüsü tek başına belirledi:

İkinci yarının başında hızlı gol: Devre arasından döner dönmez, 47. dakikada Norveçli forvet Erling Haaland, ev sahibi savunmasındaki boşluğu değerlendirerek skoru açtı;

Maça konulan son nokta: Maçın hakem tarafından eklenen 90+1. dakikasında Haaland bir kez daha kaleyi bularak dublesini yaptı ve 2-0'lık net galibiyeti garantiledi.

14 Ekim'deki süper maç

Futbolseverlerin çoğunun merak ettiği en önemli konu, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında kulüpleri nasıl rakiplerin beklediği ve maçların ne zaman oynanacağıdır. En önemli sonuç şudur ki, bir sonraki hafta her iki kulüp için de daha çetin ve zorlu sınavlar sunacak. Kendi evinde mağlup olan Porto, deplasmanda İspanya'nın zorlu takımlarından biri olan Betis'e konuk olacak. Manchester Cityise kendi evinde, Etihad Stadı'nda Avrupa'nın en prestijli süper kulüplerinden biri olan Fransa temsilcisi PSG takımına karşı merkezî bir karşılaşmaya çıkacak. Her iki maçın da 14 Ekim günü oynanması resmen kararlaştırıldı.

Sizce Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, 14 Ekim'de kendi evinde PSG engelini de aynı güvenle aşabilecek mi? Erling Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu korkutucu verimliliği, takımı bu sezon tekrar şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini spor tutkunlarıyla paylaşın!