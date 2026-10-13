Luis Enrique Paris'e olan sevgisi, yeni sözleşmesi ve artan baskı hakkında konuştu

·1·Spor
Luis Enrique Paris'e olan sevgisi, yeni sözleşmesi ve artan baskı hakkında konuştu

Fransız devi PSG teknik direktörü Luis Enrique başkent ekibindeki kariyeri, sözleşme uzatma süreci ve Paris şehri ile halkına duyduğu derin duygusal bağ hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Paris No Limit haberine göre, İspanyol çalıştırıcı kendisini sadece kulübün hocası olarak değil, aynı zamanda Paris kültürünün bir parçası olarak görüyor.

Avrupa'da birçok başarıya imza atmasına rağmen Enrique, yeni sözleşmeden sonra üzerindeki sorumluluğun ve baskının daha da arttığını vurguladı.

«Hayatımızı değiştirdiniz»: Şehir atmosferi ve taraftar ilişkisi

Deneyimli İspanyol teknik adam, Parislilerin ilgisine ve onlarla kurduğu iletişime özel bir parantez açtı:

  • Sorumluluk ve yeni baskı: «Sözleşmemi uzattım ve artık PSG ile daha fazla kupa kazanmaya hazır olduğumu kanıtlamak için üzerimde daha fazla baskı hissediyorum. İnsanların takımdan çok memnun olduğunu söylemesi beni rehavete sürüklemiyor»;

  • İnsanların mutluluğu en büyük hedef: «Parisliler sık sık bana: “Hayatımızı değiştirdiniz”diyorlar. Hayatta bundan daha önemli şeyler var ancak bir teknik direktör için emeğinin insanlara bir şeyler kattığını görmek, onlarla ve aileleriyle bu güçlü duyguları paylaşmak çok değerli»;

  • Fransızca ve kültür: «Kendimi gerçek bir Parisli gibi hissediyor muyum? Umarım! Ancak Fransızcamı hala çok geliştirmem gerekiyor (gülüyor). Başlangıçta konuşmak çok zordu, bazen çıkmaz sokakta gibi hissederdim. Ama gelişiyorum ve her geçen gün kendimi daha özgür hissediyorum. Ben bir yabancıyım ama hayatımın sonuna kadar bu şehirle bağımın kopmayacağını umuyorum».

Luis Enrique dönemi: PSG tarihinin altın sayfası

2023 yazından bu yana Paris kulübünün başında bulunan Luis Enrique, takımı kısa sürede gerçek bir Avrupa devine dönüştürdü:

  • Avrupa'nın zirvesi: Teknik direktör yönetiminde Parisliler, üst üste iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı ve UEFA Süper Kupasızaferine ulaştı;

  • Fransa'da mutlak hakimiyet: Kulüp üst üste üç kez lig şampiyonluğu (Ligue 1) yaşarken, ikişer kez Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürdü;

  • Küresel zafer: Paris ekibi 2025 yılında prestijli FIFA Kıtalararası Kupaşampiyonluğunu da kazandı.

Bugün Luis Enrique, sadece elde ettiği sonuçlarla değil, aynı zamanda oluşturduğu oyun felsefesi ve şehre olan bağlılığıyla da Paris taraftarının kalbinde taht kurmuş durumda.

Luis EnriquePSGUEFA Şampiyonlar LigiFIFA Kıtalararası KupaLigue 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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