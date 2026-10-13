Etihad'da sürpriz konuk: Guardiola Manchester City - PSG maçına gelecek mi?

·2·Spor
Etihad'da sürpriz konuk: Guardiola Manchester City - PSG maçına gelecek mi?

İngiliz Manchester City kulübünün teknik direktörü Enzo Maresca UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Fransız PSG takımına karşı oynanacak kritik maç öncesi basın toplantısına katıldı. İtalyan çalıştırıcı, etkinlikte takımın eski hocası ve kulüp efsanesi Pep Guardiola hakkında çıkan, bu zorlu mücadeleyi statta takip etmek için gelebileceği yönündeki haberlere açıklık getirdi.

«Vatandaşlar» tarihinin en başarılı teknik direktörünün eski takımının maçında görünme ihtimali, taraftarlar ve futbol kamuoyunda büyük heyecan uyandırıyor.

«Taraftarlar için heyecan verici bir olay»: Maresca, Pep'in planları hakkında

Enzo Maresca, İspanyol teknik adamla olan ilişkisi ve yaklaşan ziyaret ihtimalini şu şekilde değerlendirdi:

  • Son görüşme: «Onunla Manchester United derbisinden sonra konuşmuştum. Bu yüzden şu anki planlarının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum»;

  • Tesis mi yoksa doğrudan stat mı: «Doğrudan Etihad Stadyumu'na mı gelecek yoksa önce takımın antrenman tesislerine mi uğrayacak, bu konuda da net bir bilgim yok»;

  • Büyük saygı: «Bu herkes için, özellikle de taraftarlarımız için çok heyecan verici bir olay. Ancak Pep'in kesin planının ne olduğu henüz belli değil», dedi teknik direktör.

Guardiola Manchester Citytakımını uzun yıllar yöneterek kulübü İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine taşımış, ayrıca kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmıştı.

Maç detayları ve başlama saati

  • Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, dev maç;

  • Takımlar: Manchester City - PSG;

  • Yer: Manchester, Etihad Stadyumu;

  • Başlama saati: Karşılaşma Taşkent saati ile 14 Ekim günü saat 00:00'da başlayacak.

Avrupa'nın iki devi arasındaki bu mücadelenin, haftanın en çok beklenen ve çekişmeli maçlarından biri olması bekleniyor.

Enzo MarescaPSGManchester CityUEFA Şampiyonlar LigiPep Guardiola
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Maresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdiMaresca, Porto karşısında alınan önemli deplasman galibiyetini değerlendirdi9 Eylül 10:06Luis Enrique Paris'e olan sevgisi, yeni sözleşmesi ve artan baskı hakkında konuştuLuis Enrique Paris'e olan sevgisi, yeni sözleşmesi ve artan baskı hakkında konuştuBugün 13:00Atletico teknik direktörü Manchester United planını açıkladıAtletico teknik direktörü Manchester United planını açıkladıBugün 13:07Maresca, Liverpool galibiyetinin ardından zorlu soruları yanıtladıMaresca, Liverpool galibiyetinin ardından zorlu soruları yanıtladıDün 11:12Arteta, Napoli'nin korkutucu atmosferi konusunda uyardı ve galibiyet formülünü açıkladıArteta, Napoli'nin korkutucu atmosferi konusunda uyardı ve galibiyet formülünü açıkladı9 Eylül 14:55Haaland'dan İnanılmaz Rekor: Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!Haaland'dan İnanılmaz Rekor: Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!9 Eylül 08:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı