Etihad'da sürpriz konuk: Guardiola Manchester City - PSG maçına gelecek mi?

İngiliz Manchester City kulübünün teknik direktörü Enzo Maresca UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Fransız PSG takımına karşı oynanacak kritik maç öncesi basın toplantısına katıldı. İtalyan çalıştırıcı, etkinlikte takımın eski hocası ve kulüp efsanesi Pep Guardiola hakkında çıkan, bu zorlu mücadeleyi statta takip etmek için gelebileceği yönündeki haberlere açıklık getirdi.

«Vatandaşlar» tarihinin en başarılı teknik direktörünün eski takımının maçında görünme ihtimali, taraftarlar ve futbol kamuoyunda büyük heyecan uyandırıyor.

«Taraftarlar için heyecan verici bir olay»: Maresca, Pep'in planları hakkında

Enzo Maresca, İspanyol teknik adamla olan ilişkisi ve yaklaşan ziyaret ihtimalini şu şekilde değerlendirdi:

Son görüşme: «Onunla Manchester United derbisinden sonra konuşmuştum. Bu yüzden şu anki planlarının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum»;

Tesis mi yoksa doğrudan stat mı: «Doğrudan Etihad Stadyumu'na mı gelecek yoksa önce takımın antrenman tesislerine mi uğrayacak, bu konuda da net bir bilgim yok»;

Büyük saygı: «Bu herkes için, özellikle de taraftarlarımız için çok heyecan verici bir olay. Ancak Pep'in kesin planının ne olduğu henüz belli değil», dedi teknik direktör.

Guardiola Manchester Citytakımını uzun yıllar yöneterek kulübü İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine taşımış, ayrıca kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmıştı.

Maç detayları ve başlama saati

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, dev maç;

Takımlar: Manchester City - PSG;

Yer: Manchester, Etihad Stadyumu;

Başlama saati: Karşılaşma Taşkent saati ile 14 Ekim günü saat 00:00'da başlayacak.

Avrupa'nın iki devi arasındaki bu mücadelenin, haftanın en çok beklenen ve çekişmeli maçlarından biri olması bekleniyor.