Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı en yüksek olan kim? 2. hafta öncesi tahminler

·3·Spor
Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı en yüksek olan kim? 2. hafta öncesi tahminler

Dünyanın önde gelen spor istatistik ve analiz şirketlerinden biri olan Opta süper bilgisayarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarını açıkladı. Yapay zeka ve binlerce simülasyona dayalı tahmine göre, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında kupayı kaldırma şansı en yüksek olan ekip, geçen sezonun finalisti.

Sıralamanın ilk üçünde İngiltere ve Almanya'nın dev kulüpleri yer alırken, yüzdeler kıyasıya bir rekabetin habercisi.

İlk 3 aday: Favoriler ve şansları

Opta süper bilgisayarının verilerine göre:

  • Arsenal — %21: Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için en büyük aday olarak gösterildi. 'Topçular', geçen yılki tecrübeleri ve güçlü kadrolarıyla liderliği ele geçirdi;

  • Manchester City— %18: İkinci sırada, istikrarlı performansıyla dikkat çeken bir diğer İngiliz temsilcisi 'Vatandaşlar' yer aldı;

  • Bayern Münih — %17: Münih devi ilk üçü tamamlarken, şampiyonluk yarışında İngiliz takımlarına ciddi bir rakip olması bekleniyor.

2. hafta maçları: Bugün ve yarın bizi neler bekliyor?

Bugün, 13 Ekim günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftası başlıyor:

  • Arsenal — Lille: Favori gösterilen Londra ekibi, TSİ 00:00'da kendi sahasında Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak;

  • Viking — Bayern Münih: Münih ekibi de aynı saatte, 00:00'da Norveç'te Viking deplasmanına çıkacak;

  • Manchester City— PSG: Haftanın en önemli maçlarından biri olan bu karşılaşma ise yarın, 14 Ekim günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Opta analistlerine göre, lig aşamasındaki her maçın sonucu, nihai olasılıkları ve takımların play-off şanslarını doğrudan etkileyecek.

UEFA Şampiyonlar LigiArsenalManchester CityBayern MünihFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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