Elitte kalma mücadelesi: Surxon - Xorazm ve Bunyodkor - So‘g‘diyona maçları berabere

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Elitte kalma mücadelesi: Surxon - Xorazm ve Bunyodkor - So‘g‘diyona maçları berabere

Özbekistan Süper Ligi'nin 24. haftası kapsamında, puan durumunun alt sıralarında yer alan takımlar arasında çetin ve çekişmeli maçlar oynandı. Zomin'de nominal misafir olarak sahaya çıkan Cizzah ekibi So‘g‘diyona kulübü, Taşkent temsilcisi Bunyodkor ile oynadığı maçta galibiyeti son dakikalarda elinden kaçırdı.

Süper Lig'de kalmak için yoğun bir mücadele veren Surxon ve Xorazm kulüpleri arasındaki karşılaşmada ise taraftarlar gol göremedi.

Bunyodkor'un 84. dakikadaki beraberlik golü: 1:1

Cizzah temsilcisi ilk yarıda inisiyatifi ele alıp öne geçmesine rağmen, 'Kırlangıçlar' sonuna kadar mücadele ederek önemli bir puanı hanesine yazdırdı:

  • Mavlonqulov'un golü: Maçın 28. dakikasında Samandar Mavlonqulov, So‘g‘diyona'yı öne geçirdi;

  • Joker Krivokapich: İkinci yarının 60. dakikasında oyuna dahil olan lejyoner Matiya Krivokapich, 84. dakikada rakip fileleri havalandırarak skoru eşitledi.

Süper Lig. 24. Hafta

Bunyodkor — So‘g‘diyona 1:1

Goller: Matiya Krivokapich (84) — Samandar Mavlonqulov (28).

  • Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 32), Dmitriy Pletnyov (Islom Anvarov, 60), Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Matiya Krivokapich, 60), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulhamid Ikromov, 60), Narimon Ahmadjonov (Muzaffar Olimjonov, 75), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqinbekov.

  • So‘g‘diyona: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Zenan Zaymovich (Jamshid Boltaboyev, 46), Javohir Qahramonov (Abdulaziz Abdurashidov, 68), Filip Ivanovich, Lyupcho Doriyev (Shohruz Kamolov, 84), Ollobergan Karimov, Samandar Mavlonqulov (Zabihillo O‘rinboyev, 84), Nodir Soyibov.

  • Sarı kart: Dmitriy Pletnyov (18).

Tirmiz'deki mücadele: Kaleler gole kapalıydı

Ligde kalma yolunda her iki taraf için de 'altın değerinde' olan karşılaşmada, tehlikeli pozisyonlar yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı:

  • Temkinli futbol: Savunmaya büyük önem veren Surxon ve deplasmanda oynayan Xorazm, defansta hata yapmamayı ön planda tuttu;

  • Bir puanın değeri: Bu beraberlik, Tirmiz ekibini 28 puanla 12. sırada, Xorazm'ı ise 23 puanla 14. basamakta bıraktı.

Surxon — Xorazm 0:0

  • Surxon: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov (Muhammadali Musaxonov, 84), Humoyun Sherbo‘tayev, Sunnatulla Abdullajonov (Kamron Yusupov, 68), Richard Fraydey (Mirmahmud Mirusmonov, 90+4), Diyor Ramazonov (Behruz O‘ktamov, 68), Sarvar Abduhamidov, Tornike Zebniauri (Farhod Solihjonov, 90+4), Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

  • Xorazm: Umid Ergashev, Abbos Otaxonov, Sardor Azimov (Aziz Axrorov, 85), Rafael Tavaresh (Umid Sultonov, 90+1), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 90+1), Diyor Ortiqboyev, Sunnatulloh Hamidjonov, Aziz Pirmuhammadov, Abror Xusinov, Rustam Abduhamidov (Temur Ismailov, 85), Rafael Sabino (Nodir Abduxoliqov, 63).

  • Sarı kartlar: Rafael Tavaresh (50), Diyor Ortiqboyev (66).

Süper Lig'in 24. haftasından sonra puan durumunun alt sıralarında ligde kalma mücadelesi daha da kızışıyor.

BunyodkorSo‘g‘diyonaSamandar MavlonqulovMatiya KrivokapichÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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