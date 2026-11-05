Taşkent'te sansasyon: Xorazm, Bunyodkor'u mağlup ederek puan durumunda yükseldi

·8·Spor
Taşkent'te sansasyon: Xorazm, Bunyodkor'u mağlup ederek puan durumunda yükseldi

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftası şiddetli ve çekişmeli bir mücadeleyle başladı. Başkentte oynanan haftanın açılış maçında Taşkent'in Bunyodkor kulübü, Urgenç'in Xorazm takımını ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Vali Sultonov yönetimindeki konuk ekip 2-1'lik skorla önemli ve geri dönüşlü bir galibiyet elde etti.

Bu başarı, turnuva tablosunun alt sıralarındaki durumu kökten değiştirdi ve takımların yer değiştirmesine neden oldu.

İlk yarıda belirlenen kader: Hızlı gol ve cevap vuruşu

Karşılaşma konuk ekibin aktif ataklarıyla başladı ve goller ağırlıklı olarak ilk yarıda atıldı:

  • Hızlı gol ve inisiyatif: Maçın henüz 5. dakikasında Suhrob Izzatov rakip kaleyi havalandırarak Xorazm'ı öne geçirdi (0:1);

  • Kırlangıçlar'ın cevabı: Yenilen golden sonra hücuma ağırlık veren Bunyodkor, 33. dakikada dengeyi sağladı; Matiya Krivokapic yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi (1:1);

  • Belirleyici vuruş: Ancak ev sahibinin sevinci uzun sürmedi. Sadece 4 dakika sonra, 37. dakikada Azizbek Pirmuhammadov, Urgenç ekibine galibiyeti getiren golün sahibi oldu (1:2).

Turnuva tablosunda keskin dönüş

Kazanılan 3 puan, Xorazm için ligde kalma mücadelesinde paha biçilemez bir önem taşıyordu:

  • Sıralama değişikliği: Bu galibiyetin ardından Xorazm puanını 26'ya çıkararak 13. sıraya yükseldi;

  • Bunyodkor düşüşte: Taşkent kulübü de 26 puana sahip olmasına rağmen, ikili averaj ve diğer kriterler nedeniyle 14. sıraya geriledi.

Maç raporu: Süper Lig, 27. hafta

Bunyodkor – Xorazm 1:2

  • Goller: Matiya Krivokapic (33) — Suhrob Izzatov (5), Azizbek Pirmuhammadov (37).

  • Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 69), Matiya Krivokapic, Amir To‘raqulov, Muhammad Hakimov, Muzaffar Olimjonov (Sardor Abdunabiyev, 64), Narimonjon Ahmadjonov, Islom Anvarov (Nosir Abdusalomov, 57), Abdulhamid Ikromov (Shahzodjon Ne’matjonov, 64), Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqunbekov.

  • Xorazm: Umidjon Ergashev, Sardor Azimov (Temurbek Ismailov, 57), Rafael Tavares, Elzio Lohan, Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Matiya Rom, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Rustamjon Abduhamidov, Rafael Sabino (Maksim Shiryayev, 71).

Özbekistan Süper LigiBunyodkorXorazmFutbolTaşkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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