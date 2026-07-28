Süper Lig: Vadi Derbisi'nde Zorlu Beraberlik ve Ürgenç'te Önemli Galibiyet!

Özbekistan Süper Ligi'nin 14. haftasından yer alan sonraki üç karşılaşma sona erdi. Fergana'da geçen haftanın merkez maçında lider Neftçi ve Navbahor takımları yeni puanları paylaşırken, Ürgenç'te Xorazm kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Zamin.uz merkezi Vadi derbisi ve Ürgenç'teki maçın en heyecan verici detayları ile takım kadrolarını sunuyor.

1. Neftçi — Navbahor: 90+7. dakikadaki drama ve Fergana'da beraberlik

Haftanın merkez maçında Fergana kulübü Neftçi (35 puan, 1. sıra) sahasında Namangan ekibi Navbahor'u (22 puan, 6. sıra) konuk etti. Tavizsiz ve mücadeleye sahne olan Vadi derbisinde 1:1'lik skorla çekişmeli bir beraberlik kaydedildi.

Maçın henüz 3. dakikasında Muhammedali Usmanov Namangan temsilcisini öne geçirmişti. Hakemin uzatma dakikalarında, yani 90+7. dakikada ise Anvarjon Gofurov Ferganalıları mağlubiyetten kurtaran golün sahibi oldu.

Neftçi – Navbahor 1:1 Goller: Anvarjon Gofurov 90+7 – Muhammedali Usmanov 3 Neftçi: 1.Botirali Ergashev, 4.Boyan Siger, 5.Ikrom Aliboyev, 6.Ibrohimhalil Yoldoshev, 10.Jamshid Iskanderov, 11.Asilbek Jumayev (15.Nurmuhammad Abduganiyev, 83), 18.Stipe Perica (32.Zoran Marušić, 60), 20.Anvarjon Gofurov, 21.Muhsinjon Ubaydullayev (9.Xurshid Giyosov, 61), 22.Alisher Odilov (34.Farruh Sayfiyev, 60), 77.Ratino (8.Vladimir Jovović, 61). Navbahor: 1.Otkir Yusupov, 2.Saidazamat Mirsaidov, 4.Islom Mamatkazin, 7.Ruslan Jiyanov (5.Dilshod Komilov, 80), 8.Diyor Xolmatov (6.Shohruh Abdurahmonov, 80), 11.Husayn Norchayev (28.Joel Kojo, 87), 13.Benjamin Teydi, 22.Umar Adhamzoda, 23.Vanya Ilić (20.Quvondiq Roziyev, 80), 34.Giorgi Jgerenaya, 77.Muhammedali Usmanov (17.Muhammadali Giyosov, 61).

2. Xorazm, Ürgenç'te Surxon'u mağlup etti

Ürgenç'te geçen bir diğer önemli karşılaşmada Xorazm (16 puan, 11. sıra) sahasında Tirmiz kulübü Surxon'u (15 puan, 12. sıra) konuk etti ve 1:0'lık az farkla kritik bir galibiyet elde etti.

Maçın 34. dakikasında Ulugbek Hoshimov'un kaydettiği tek gol, ev sahibi ekibe değerli 3 puanı kazandırdı.

Xorazm – Surxon 1:0 Gol: Ulugbek Hoshimov 34 Xorazm: 33.Nikola Stošić, 5.Abbosjon Otaxonov, 13.Elzio Lohan, 15.Diyorbek Ortiqboyev, 17.Daniil Nugumanov, 22.Sunnatulloh Hamidjonov, 25.Matija Rom, 88.Abror Xosinov, 90.Ulugbek Hoshimov (11.Danila Yejov, 83), 94.Rustam Abduhamidov (71.Umidbek Sultonov, 71), 97.Bubakar Faye Traore (79.Azizjon Ahrorov, 64). Surxon: 25.Otabek Boymurodov, 6.Behzod Shamsiyev, 7.Dostonbek Tursunov (27.Muhammadali Musaxanov, 77), 8.Humoyun Sherbotayev, 11.Richard Emeka Friday (39.Mirmaqsud Mirusmonov, 66), 14.Tohirjon Ashurbayev (91.Azamjon Temirxonov, 66), 17.Sarvar Abduhamidov, 18.Behruz Oktamov (33.Umidbek Quvondiqov, 74), 19.Farruhjon Qodirov (32.Boburjon Rahimjonov, 66), 26.Behruz Shukurullayev, 66.Behruz Shaydulov.

Süper Lig 14. hafta maçlarıyla ilgili temel gerçekler ve istatistikler

Karşılaşma Skor Gol Atanlar Takımların Puan Durumundaki Yeri Neftçi – Navbahor 1:1 Anvarjon Gofurov (90+7) — M.Usmanov (3) Neftçi (35 puan, 1. sıra) / Navbahor (22 puan, 6. sıra) Xorazm – Surxon 1:0 Ulugbek Hoshimov (34) Xorazm (16 puan, 11. sıra) / Surxon (15 puan, 12. sıra)

Süper Lig'deki kıyasıya mücadeleler ve puan tablosundaki çekişme tüm hızıyla devam ediyor.

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Sizce Neftçi sezon sonuna kadar 1. sırayı koruyup şampiyonluğu elde edebilecek mi? Tahmin ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!