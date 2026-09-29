Bunyodkor'a yeni transfer yasağı: akademiyi de etkiledi

Taşkent'in Bunyodkor kulübü için transfer konusunda ciddi bir sorun daha ortaya çıktı. Kulübe yeni bir transfer yasağı getirildi ve bu kısıtlama sadece profesyonel futbolcuları değil, akademi öğrencilerini de etkiliyor.

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (O‘zPFL) basın servisinin bildirdiğine göre, 25 Eylül'de O‘FA Futbolcu Statüsü ve Transfer Komitesi, Bunyodkor'un üst üste iki tam kayıt dönemi boyunca yeni futbolcu kaydetmesini yasakladı.

Bu durum, kulüp için önceden var olan sorunu daha da karmaşık hale getirdi.

Daha önce Rivaldo davası nedeniyle yasak getirilmişti

Bunyodkor'a karşı daha önce eski futbolcu Rivaldo'ya olan borç nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı uygulanmıştı.

Bu yasağın kaldırılması için tek bir şart belirlendi: borcun tamamen ödenmesi gerekiyor.

Ancak bu konuyla ilgili sorun henüz çözülmemişken, kulüp için yeni bir yaptırım daha yürürlüğe girdi.

Yeni yasağın sebebi Samandar Mavlonqulov oldu

O‘FA Futbolcu Statüsü ve Transfer Komitesi'nin 25 Eylül tarihli kararına, eski futbolcu Samandar Mavlonqulov'a olan borç neden oldu.

Bildirildiğine göre, Bunyodkor bu yükümlülüğü belirlenen sürede yerine getirmedi.

Bu nedenle kulübe yeni futbolcu kaydıyla ilgili bir yasak daha getirildi.

En önemli husus, Rivaldo davasındaki FIFA yaptırımı ile Samandar Mavlonqulov davasındaki O‘FA kararının ayrı ayrı yaptırımlar olmasıdır.

Her iki davadaki yükümlülükler tamamen yerine getirilene kadar Bunyodkor'un transfer yasakları devam edecek.

Artık Bunyodkor yeni futbolcu kaydedemeyecek

Mevcut kısıtlamalar süresince Bunyodkor, yeni profesyonel futbolcuları Lig kayıtlarına ekleyemeyecek.

Ancak kulübün belirli bir imkanı devam ediyor.

Bunyodkor, yasak yürürlüğe girmeden önce kayıtlı olan futbolcularıyla mevcut sözleşmelerini ve anlaşmalarını uzatabilir.

Yani yasaktan sonra yeni futbolcu getirme ve kaydetme imkanı kısıtlı olsa da, daha önce kulüp kayıtlarında bulunan futbolcularla ilişkileri sürdürmek mümkün.

En büyük sorun akademi futbolcularını ilgilendiriyor

Bunyodkor'daki durumun bir diğer önemli yönü, transfer yasağının akademi faaliyetlerini de etkilemesidir.

Kulüp akademisi öğrencilerinden sadece yasak yürürlüğe girmeden önce MyLeague platformuna girilmiş futbolcular ile iş sözleşmesi imzalayıp onları ilgili düzenlemeye göre kayda ekleyebilir.

Ancak akademide eğitim görmesine rağmen MyLeague platformuna girilmemiş genç futbolcular için durum farklı.

Ayrıca, yasak yürürlüğe girdikten sonra Bunyodkor akademisine kabul edilen yeni öğrenciler de kısıtlamalardan muaf değil.

Yeni öğrenciler Lig'de oynayamayacak

O‘zPFL verilerine göre, yasaklar kaldırılana kadar yukarıdaki kategoriye giren genç futbolcular, Lig müsabakalarında Bunyodkor'u temsil edemeyecek.

Bu durum kulüp akademisi için de önemli bir mesele. Çünkü akademide yeni kabul edilen ve MyLeague platformuna girilmemiş futbolcuların resmi müsabakalara katılımı kısıtlanıyor.

Böylece Bunyodkor'daki transfer sorunu artık sadece A takım ile ilgili bir mesele olmaktan çıktı.

Kulübün önünde iki yükümlülük var

Mevcut durumda Bunyodkor'un iki ayrı dava için yükümlülüklerini yerine getirmesi önemli.

Bir tarafta eski futbolcu Rivaldo'ya olan borçla ilgili FIFA yasağı var.

Diğer tarafta ise eski futbolcu Samandar Mavlonqulov'a olan yükümlülükler nedeniyle uygulanan O‘FA yasağı bulunuyor.

Bu davalarla ilgili yükümlülükler tamamen yerine getirilene kadar kulüp, yeni futbolcu kaydetme imkanından yararlanamayacak.

Bunyodkor için artık meselenin en önemli noktası, borçlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve mevcut yasakları kaldırmaktır. Aksi takdirde kısıtlamalar sadece transfer planlarını değil, kulüp akademisinin yeni öğrencilerini resmi müsabakalara dahil etme sürecini de etkilemeye devam edecektir.