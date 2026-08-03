Surxon, deplasmanda Qo‘qon-1912’yi tek golle mağlup etti

Süper Lig’in 15. haftasında Surxon, alt sıralardaki mücadele açısından büyük önem taşıyan üç puanı kazandı. Termiz ekibi deplasmanda Qo‘qon-1912’yi 1-0 mağlup etti.

Maçın kaderini 51. dakikada Richard Fraydey’nin attığı tek gol belirledi. Bu sonuç Surxon’u 11. sıraya taşırken, Qo‘qon ekibinin zor durumu daha da ağırlaştı.

İlk yarıda kaleler gole kapandı

Qo‘qon’daki mücadele her iki takım için de büyük baskı altında oynandı. Qo‘qon-1912 kendi sahasında puan kaybetmemeye çalışırken, Surxon lig tablosunda yükselmek için yalnızca galibiyeti hedefledi.

İlk yarıda takımlar temkinli oynadı ve skor değişmedi. Ev sahibi ekipte Silvanus Nimeli ile Yegor Kondratyuk hücumda fırsat ararken, Termiz temsilcisi kontrataklarda Richard Fraydey’nin hızından yararlanmaya çalıştı.

PFL takvimine göre karşılaşma 3 Ağustos’ta Qo‘qon’daki Markaziy Stadı’nda oynandı ve maçı G‘ayrat Jo‘rayev yönetti.

51. dakikadaki gol her şeyi değiştirdi

İkinci yarının ardından konuk ekip daha etkili oynamaya başladı. 51. dakikada Surxon’un atağı golle sonuçlandı: Richard Fraydey uygun fırsatı değerlendirerek Termiz ekibini öne geçirdi.

Kalan bölümde Qo‘qon-1912 teknik heyeti hücumu güçlendirmek için oyuncu değişikliklerine başvurdu. Javohir Husanov ikinci yarının başında, Muhammadanas Hasanov ve Shohruh Gadoyev ise 59. dakikada oyuna girdi.

Buna rağmen ev sahibi ekip Surxon savunmasını aşamadı. Davron Merganov liderliğindeki konuk takımın savunması, minimal üstünlüğünü son düdüğe kadar korudu.

Fraydey yine kritik bir gol attı

Richard Fraydey son haftalarda Surxon için önemli bir oyuncuya dönüşüyor. Nijeryalı futbolcu 12. haftada Andijon’a karşı oynanan maçta da gol atmış, o karşılaşma Termiz ekibinin 2-1’lik galibiyetiyle sona ermişti.

Qo‘qon’daki gol ise takımına bir üç puan daha kazandırdı. Fraydey’nin en önemli özelliği, kritik anlarda fırsatları değerlendirebilmesi olarak öne çıkıyor.

Surxon 11. sıraya yükseldi

Deplasman galibiyetinin ardından Surxon puanını 18’e çıkararak lig tablosunda 11. sıraya yükseldi.

Qo‘qon-1912 ise 11 puanla 15. sırada kaldı. İki takım arasındaki fark artık 7 puana çıktı.

Takım Puan Sıra Surxon 18 11 Qo‘qon-1912 11 15

Bu sonuç Termiz ekibinin alt gruptan biraz uzaklaşmasını sağladı. Qo‘qon temsilcisinin ise gelecek haftalarda puan kaybetme lüksü giderek azalıyor.

Maç detayları

Süper Lig, 15. hafta

Qo‘qon-1912 — Surxon 0-1

Gol: Richard Fraydey, 51.

Qo‘qon-1912: Rahimjon Davronov, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Silvanus Nimeli, Ibrohim Yo‘ldoshev, Shahzod Akramov, Iqbol Malikjonov (Muhammadanas Hasanov, 59), G‘ulomhaydar Gulyamov (Shohruh Gadoyev, 59), Yegor Kondratyuk (Javohir Husanov, 46).

Surxon: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Dostonbek Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev, Richard Fraydey, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

Tek gol, lig tablosunda büyük değişiklik

Qo‘qon’daki karşılaşmada taraftarlar çok sayıda gol izleyemedi, ancak Fraydey’nin tek golü iki takım için tamamen farklı sonuçlar doğurdu.

Surxon önemli bir deplasman galibiyetiyle nefes alırken, Qo‘qon-1912 sezonun ikinci yarısı öncesinde daha büyük bir baskı altında kaldı. Qo‘qon ekibinin alt sıralardan kurtulabilmesi için artık yalnızca evinde değil, deplasman maçlarında da düzenli olarak puan toplaması gerekecek.

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