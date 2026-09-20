Jar'da erken gol ve sağlam savunma: Surxon önemli bir galibiyet aldı!

·1·Spor
Jar'da erken gol ve sağlam savunma: Surxon önemli bir galibiyet aldı!

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftası kapsamında, puan tablosunun alt sıralarından uzaklaşmak için mücadele eden iki prensipli takım arasındaki karşılaşma gergin ve tavizsiz bir havada geçti. Taşkent'teki Jar Stadyumu'nda Termez'in Surxon kulübü, Qo'qon-1912 futbolcularını ağırladı ve 1-0'lık skorla önemli bir galibiyet elde etti. Maçın kaderini belirleyen tek gol, karşılaşmanın henüz başlarında atıldı: 8. dakikada Termez ekibinin lejyoneri Tornike Zebniauri çeviklik göstererek takımının atağını isabetli bir vuruşla gole çevirdi.

Bu erken golden sonra vadi temsilcileri dengeyi sağlamak amacıyla sürekli ileriye yüklense de, Surxon savunması ve kalecisi hatasız bir performans sergileyerek rakibin tüm ataklarını sonuçsuz bıraktı. Kazanılan bu değerli 3 puan sayesinde Surxon puanını 26'ya çıkararak puan tablosunda 10. sıraya yükseldi; 20 puanda kalan Qo'qon-1912 ise tehlikeli 15. sırada kalarak elit ligdeki yerini koruma görevini daha da zorlaştırdı.

Peki, 80 dakikadan fazla süre boyunca skoru korumayı başaran Surxon'un taktiği neyle öne çıktı, Qo'qon-1912'ninhücum hattı neden aksıyor ve bu galibiyet Termez ekibi için sezon sonu öncesinde nasıl bir stratejik önem taşıyor?

Zebniauri'nin hızlı golü ve Jar'daki kuşatma: Maç kroniği

Karşılaşma boyunca gözlemlenen ana olaylar ve kırılma noktaları:

  • 8. dakikadaki belirleyici vuruş: Tornike Zebniauri maçın başından itibaren rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek skoru açtı;

  • Surxon'un soğukkanlı savunması: Ev sahibi ekip golden sonra düzenli bir savunmaya geçerek kontra ataklara dayalı bir oyunla rakibe boş alan bırakmadı;

  • Devre arasında çifte değişiklik: 46. dakikada teknik heyet Ramazonov ve Qodirov'un yerine O'ktamov ile Abduhamidov'u oyuna alarak orta sahayı güçlendirdi;

  • Qo'qon-1912'nin sonuçsuz baskısı: Vadi temsilcileri Nimeli, Gvazava ve yedekten gelen forvetlerin yardımıyla baskıyı artırdı ancak kalede gol yolu bulamadı;

  • 1-0'lık skorun korunması: Hakemin son düdüğü çalana kadar Surxon savunmacıları konsantrasyonlarını kaybetmedi ve galibiyeti garantiledi.

Süper Lig 22. Hafta: Surxon - Qo'qon-1912 karşılaşması verileri

Takımların kadroları ve maçtaki temel istatistiksel rakamlar:

Göstergeler ve kriterler

Surxon (Ev Sahibi)

Qo'qon-1912 (Konuk)

Nihai skor

1

0

Gol sahibi

Tornike Zebniauri (8. dakika)

Oynanan stadyum

Jar Stadyumu (Taşkent)

Jar Stadyumu (Taşkent)

Toplanan puanlar

26 puan (10. sıraya yükseldi)

20 puan (15. sırada kaldı)

Asıl kaleciler

Merganov

Davronov

Taktiksel değişiklikler

46. dakikada çifte rotasyon

62 ve 86. dakikalarda hücum ağırlıklı değişiklikler

Futbol analizi: Uzmanlar Jar'daki minimal maç hakkında

Ulusal şampiyona uzmanları ve spor yorumcularının sonuçları:

  • Zebniauri'nin yüksek içgüdüsü: Erken gol atma becerisi oyun senaryosunu tamamen Termez ekibinin lehine çevirdi ve kendi planlarına göre oynamalarına olanak tanıdı;

  • Savunmada disiplin: Surxon'un bu sezonki en büyük başarılarından biri, skorda öndeyken savunma hattındaki yoğunluğu kaybetmemesi olmaya devam ediyor;

  • Qo'qon-1912'deki bitiricilik sorunu: Topa sahip olma ve hücuma çıkmaya rağmen, son vuruşlardaki isabetsizlik ve keskinlik eksikliği takımın puan kaybetmesine neden oluyor;

  • Ligde kalma mücadelesinin kızışması: Bu galibiyet Surxon'u tehlikeli bölgeden biraz uzaklaştırırken, Qo'qon-1912 için kalan haftaların gerçek bir hayatta kalma savaşına dönüşeceği anlamına geliyor.

Surxon'un Jar'daki dirençli oyunu takımın moralini yükseltti ve Süper Lig'in final aşaması öncesinde Termez taraftarlarına büyük bir güven aşıladı.

Sizce Surxon'un 8. dakikada atılan tek golle skoru koruması teknik direktör taktiğinin bir zaferi mi, yoksa Qo'qon-1912'nin hücumdaki zayıflığı mı? Qo'qon-1912 takımının 15. sıradan yükselip Süper Lig'deki yerini koruyabileceğini düşünüyor musunuz? Fikir ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun heyecanlı haftalarının analizini tüm taraftar arkadaşlarınızla ve spor tutkunlarıyla paylaşın!

SurxonQo'qon-1912TermezSüper Lig 22. HaftaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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