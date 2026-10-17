Bayern München - RB Leipzig: Kadrolar ve canlı anlatım
Almanya Bundesliga kapsamındaki Bayern München - RB Leipzig karşılaşması 17 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Bayern München ilk 11: 40. Urbig J., 11. Braun N., 14. Dias L., 9. Kane H., 6. Kimmich J., 3. Kim Min-jae, 27. Laimer K., 17. Olise M., 45. Pavlovic A., 34. Saibari I., 2. Upamecano D.
Bayern München yedekler: 8. Bischof T., 23. Boey S., 19. Davies A., 7. Gnabry S., 21. Ito H., 42. Karl L., 44. Stanisic J., 4. Tah J., 26. Ulreich S.
Bayern München teknik direktörü: Kompany V.
RB Leipzig ilk 11: 26. Vandevoordt M., 6. Banzuzi E., 21. El-Aynaoui N., 10. Gruda B., 16. Klostermann L., 23. Lukeba K., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 4. Orban W., 22. Raum D. (kaptan), 20. Reitz R.
RB Leipzig yedekler: 17. Baku R., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 30. Maksimovic A., 1. Nübel A., 40. Romulo Cardoso, 13. Seiwald N.
RB Leipzig teknik direktörü: Demichelis M.
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