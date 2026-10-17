Bayern München - RB Leipzig: Kadrolar ve canlı anlatım

17 Topla oynama oranı – 67:33.

15 Luis Diaz (Bayern Münih), ceza sahası dışından Joshua Kimmich'in yaptığı harika pası kontrol etti, vuruş için hazırlandı ancak gelişigüzel şutunu kalenin üst direğinin oldukça üzerinden dışarı gönderdi.

15 Harika bir pas boş durumdaki Joshua Kimmich'i (Bayern Münih) buldu. Kontrolü sağladı ve kalenin ortasına doğru uzaktan harika bir şut çıkardı, ancak Maarten Vandevoordt inanılmaz bir kurtarışla gole izin vermedi.

12 Top ağlara gitti! Joshua Kimmich topu Luis Díaz'a (Bayern Münih) aktardı, o da ceza sahasına girip sol alt köşeye harika bir şut çekti. Durumu 1:0 yaptı.

11 Konrad Laimer (Bayern Münih) pas vermek istedi ancak pasının şiddeti fazla kaçtı.

9 Ismael Saibari (Bayern Münih) ortayı yaptı ancak top takım arkadaşlarından hiçbiriyle buluşamadı.

8 Harry Kane (Bayern Münih) ceza sahası dışından çok uygun pozisyonda kaleyi yokladı ancak fedakar defans oyuncusu şutu engelledi.

7 Michael Olise (Bayern Münih) ceza sahasına harika bir orta yaptı, ancak savunma oyuncusu topu keserek tehlikeyi kolayca uzaklaştırdı.

6 David Raum (RB Leipzig) köşe vuruşunu kullandı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

5 Antonio Nusa (RB Leipzig) ceza sahasına ortaladı, ancak savunma uzaklaştırdı. Hakem ve yardımcısı köşe vuruşu kararı verdi. RB Leipzig rakip kale önünde tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.

4 Rocco Reitz'in (RB Leipzig) ortası kimseyle buluşamadı ve atak sona erdi. Top taca/autа çıktı, Bayern kale vuruşuyla oyuna devam edecek.

2 Luis Diaz, Michael Olise'nin (Bayern Münih) savunmayı delen pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ancak bir defans oyuncusu topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. Tehlikeli an! Harry Kane (Bayern Münih) ceza sahası dışında seken topta buluştu ve yerden vurdu, ancak Maarten Vandevoordt dikkatliydi ve harika bir kurtarış yaptı.

1 Rocco Reitz (RB Leipzig) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı ancak savunmacılar topu uzaklaştırdı.

1 Maç başlamak üzere.

21:32 Maça Bayern Münih başlıyor.

21:30 Bugünkü maçın baş hakemi Tobias Stieler olacak.

21:30 Bu maçın detaylarında her iki takımın ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.