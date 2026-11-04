Diego Simeone, Bayern Münih mağlubiyetinin nedenlerini açıkladı

·73·Spor
Diego Simeone, Bayern Münih mağlubiyetinin nedenlerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 4. haftasında Atletico Madrid, kendi sahasında Bayern Münih'e 0-2 mağlup oldu. Bu sonuç tarihi bir önem taşıyor; Bayern Münih, turnuva tarihinde ilk kez Madrid şehrinde Atletico Madrid'i mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından "Yatakçılar"ın teknik direktörü Diego Simeone, UEFA'nın resmi sitesine verdiği röportajda takımının oyunundaki eksiklikler ve kaçırılan fırsatlar hakkında üzüntüyle konuştu.

«İlk gole kadar iyi oynuyorduk»: Simeone'nin açık eleştirisi

Arjantinli uzman, maçın kırılma anlarını ve oyuncularının hatalarını net bir şekilde belirtti:

  • İkili mücadelelerdeki zayıflık: «Top için yapılan mücadelelerde daha fazla kazanmalı ve rakip sahada çok daha hızlı karar verip hareket etmeliydik», dedi Simeone;

  • Yenen gol: «İlk golü yiyene kadar sahada olumlu bir oyun sergilediğimiz, planımızın işlediği anlar vardı. Ancak bunca çaba ve emekten sonra sonunda elimiz boş kalmamız çok üzücü», diye vurguladı.

Münih ekibinin 20 dakikalık baskısı

Maçın kaderi, ikinci yarıda Alman kulübünün soğukkanlı ataklarıyla belirlendi:

  • 54. dakika: Lennart Karl, ev sahibi ekibin savunmasındaki boşluğu değerlendirerek skoru açtı;

  • 74. dakika: Konrad Laimer'in attığı gol maçın sonucunu belirledi — 0-2.

Puan durumu: Atletico tehlikeli bölgeye düşüyor

Bu maçın ardından takımların gruptaki konumları keskin bir şekilde değişti:

  • Bayern Münih yükselişte: Madrid'deki tarihi başarı sayesinde Münih ekibi puanını 8'e çıkararak genel puan durumunda ilk sekiz arasına sağlam bir şekilde yerleşti;

  • Atletico'nun düşüşü: Dört hafta sonunda sadece 4 puan toplayabilen Simeone'nin takımı, play-off mücadelesinde geride kalarak tablonun alt sıralarına düştü.

Atletico'nun Madrid'deki bu başarısızlığı, takımın mevcut sezondaki istikrarı ve taktiksel sorunları hakkındaki uzman tartışmalarını daha da alevlendirdi.

UEFA Şampiyonlar LigiAtletico MadridBayern MünihDiego SimeoneFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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