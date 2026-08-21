«Real» üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli futbol markası seçildi
Londra merkezli prestijli Brand Finance uluslararası danışmanlık şirketi, dünyanın marka değeri en yüksek 50 futbol kulübünün sıralamasını açıkladı. Madrid ekibi Real Madrid, üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli futbol markası unvanını korudu. Barcelona ikinci sırada yer alırken, Arsenal 8. basamaktan üçüncülüğe yükselerek ilk üçe girdi.
Real Madrid liderliğini korudu, Arsenal büyük sıçrama yaptı
Madrid ekibinin marka değeri rekor düzeyde 2,766 milyar dolarolarak değerlendirildi ve en yüksek AAA+ derecesine layık görüldü. Arsenal ise son yıllardaki istikrarlı büyümesi ve finansal başarıları sayesinde 1,772 milyar dolarlık marka değeriyle 8. sıradan doğrudan 3. basamağa yükseldi.
Dünyanın en değerli 10 futbol kulübü markası (Brand Finance)
Sıra
Kulüp adı (Ülke)
Marka değeri
Marka derecesi
1
«Real Madrid» (İspanya)
$2,766 milyar
AAA+
2
«Barcelona» (İspanya)
$2,276 milyar
AAA+
3
«Arsenal» (İngiltere)
$1,772 milyar
AAA+
4
«Bayern Munich» (Almanya)
$1,748 milyar
AAA+
5
«PSG» (Fransa)
$1,734 milyar
AAA
6
«Manchester City» (İngiltere)
$1,709 milyar
AAA
7
«Liverpool» (İngiltere)
$1,695 milyar
AAA+
8
«Manchester United» (İngiltere)
$1,659 milyar
AAA+
9
«Chelsea» (İngiltere)
$1,101 milyar
AAA+
10
«Borussia Dortmund» (Almanya)
$766 milyon
AAA
İlk 25'te yer alan diğer büyük kulüpler
Listenin üst yarısında Atlético Madrid, Inter, Tottenham, Milan, Aston Villa, Juventus, Newcastle, Bayer Leverkusen, Sporting, Napoli, RB Leipzig, Benfica, Ajax, Roma ve Porto gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de kendilerine yer buldu.
Sizce Real Madrid, önümüzdeki yıllarda da pazarlama ve marka değeri açısından dünyanın mutlak lideri olmayı sürdürebilecek mi, yoksa Premier League devleri onu geride mi bırakacak?
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