«Real» üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli futbol markası seçildi

Londra merkezli prestijli Brand Finance uluslararası danışmanlık şirketi, dünyanın marka değeri en yüksek 50 futbol kulübünün sıralamasını açıkladı. Madrid ekibi Real Madrid, üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli futbol markası unvanını korudu. Barcelona ikinci sırada yer alırken, Arsenal 8. basamaktan üçüncülüğe yükselerek ilk üçe girdi.

Real Madrid liderliğini korudu, Arsenal büyük sıçrama yaptı

Madrid ekibinin marka değeri rekor düzeyde 2,766 milyar dolarolarak değerlendirildi ve en yüksek AAA+ derecesine layık görüldü. Arsenal ise son yıllardaki istikrarlı büyümesi ve finansal başarıları sayesinde 1,772 milyar dolarlık marka değeriyle 8. sıradan doğrudan 3. basamağa yükseldi.

Dünyanın en değerli 10 futbol kulübü markası (Brand Finance)

Sıra Kulüp adı (Ülke) Marka değeri Marka derecesi 1 «Real Madrid» (İspanya) $2,766 milyar AAA+ 2 «Barcelona» (İspanya) $2,276 milyar AAA+ 3 «Arsenal» (İngiltere) $1,772 milyar AAA+ 4 «Bayern Munich» (Almanya) $1,748 milyar AAA+ 5 «PSG» (Fransa) $1,734 milyar AAA 6 «Manchester City» (İngiltere) $1,709 milyar AAA 7 «Liverpool» (İngiltere) $1,695 milyar AAA+ 8 «Manchester United» (İngiltere) $1,659 milyar AAA+ 9 «Chelsea» (İngiltere) $1,101 milyar AAA+ 10 «Borussia Dortmund» (Almanya) $766 milyon AAA

İlk 25'te yer alan diğer büyük kulüpler

Listenin üst yarısında Atlético Madrid, Inter, Tottenham, Milan, Aston Villa, Juventus, Newcastle, Bayer Leverkusen, Sporting, Napoli, RB Leipzig, Benfica, Ajax, Roma ve Porto gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de kendilerine yer buldu.

Sizce Real Madrid, önümüzdeki yıllarda da pazarlama ve marka değeri açısından dünyanın mutlak lideri olmayı sürdürebilecek mi, yoksa Premier League devleri onu geride mi bırakacak?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol ekonomisiyle ilgilenen arkadaşlarınızla bu önemli sıralamayı hemen paylaşın!