Chicharito, Harry Kane hakkında: «Rooney ve Gascoigne karışımı gibi»

·38·Spor
Chicharito, Harry Kane hakkında: «Rooney ve Gascoigne karışımı gibi»

Meksikalı ünlü forvet Javier Hernández (Chicharito), Bayern Münih ve İngiltere millî takımının golcüsü Harry Kane'in yeteneklerini övdü. Eski futbolcu, İngiliz forvetin sahadaki çok yönlülüğüne ve oyunu okuma becerisine özellikle dikkat çekti.

Chicharito bu sözleri, efsanevi savunmacı Rio Ferdinand'a verdiği röportajda söyledi.

«Benzema'ya benziyor ama fırsatları kaçırmıyor»

Chicharito'ya göre Kane, yalnızca ceza sahasında top bekleyen sıradan bir forvet değil, takım oyununu şekillendiren komple bir hücum oyuncusu:

«Mükemmel bir forvet için gereken her şeye sahip: hava toplarında harika, güçlü bir sol ayağı var, frikik kullanıyor, asist yapıyor ve topu kontrolünde tutma konusunda çok başarılı. Tıpkı Paul Gascoigne ile Wayne Rooney'nin karışımı gibi bir izlenim bırakıyor.

Oyun tarzı bakımından Karim Benzema'ya benziyor. Kane rakipler için son derece acımasız olsa da Erling Haaland gibi yalnızca golü düşünen forvetler kategorisinde değil. Ona sahada sadece iki fırsat verin, neredeyse ikisini de başarıyla değerlendirir», — dedi Chicharito.

Verimli sezon ve 2026 Dünya Kupası'nda olağanüstü performans

Harry Kane, geride kalan 2025/26 sezonunda Bayern Münih ve millî takım formasıyla inanılmaz istatistiklere imza attı:

  • Bayern Münih'teki sezonu: 51 maçta 61 gol ve 3 asist. Münih ekibiyle Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

  • 2026 Dünya Kupası: 33 yaşındaki forvet, dünya kupasında İngiltere millî takımıyla 7 maça çıktı ve rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.

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Javier HernándezHarry KaneBayern MünihWayne RooneyKarim Benzema
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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