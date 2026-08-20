Harry Kane ikinci kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı

·13·Spor
Harry Kane ikinci kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı

Bayern Münih ve İngiltere milli takımının forveti Harry Kane, resmen kıtanın en golcü oyuncusu seçildi. 19 Ağustos’ta Münih’teki Bayern Münih Müzesi’nde düzenlenen törende İngiliz golcüye Avrupa futbolunun prestijli bireysel ödülü olan Altın Ayakkabı (Golden Boot) takdim edildi. Kane rakiplerini ne kadar geride bıraktı?

36 gol ve ezici üstünlük: Altın Ayakkabı sıralaması

Kane, geçen sezon Bundesliga’da toplam 36 gol atarak Avrupa’nın tüm ulusal liglerindeki gol kralları arasında mutlak lider oldu. Bu sonuç sayesinde puanlama sisteminde 72 puan toplayan Kane, Erling Haaland ve Kylian Mbappé gibi yıldızları büyük farkla geride bıraktı.

Avrupa Altın Ayakkabısı: Gol krallarının ilk üçü

Sıra

Futbolcu

Kulüp / Lig

Gol sayısı

Toplam puan

1. sıra

Harry Kane

Bayern Münih (Almanya)

36 gol

72 puan

2. sıra

Erling Haaland

Manchester City (İngiltere)

27 gol

54 puan

3. sıra

Kylian Mbappé

Real Madrid (İspanya)

25 gol

50 puan

Kariyerindeki ikinci tarihi ödül

33 yaşındaki golcü için bu, kariyerindeki ikinci Altın Ayakkabı oldu. Kane, bu başarıya ilk kez 2023/24 sezonunun sonunda ulaşmıştı. Böylece Avrupa’nın en golcü oyuncusu unvanını bir kez daha koruyan Kane, çağımızın en istikrarlı ve tehlikeli santrforlarından biri olduğunu yeniden kanıtladı.

Sizce Harry Kane yeni sezonda da unvanını koruyarak Altın Ayakkabı’yı üst üste üçüncü kez kazanabilir mi, yoksa Haaland ve Mbappé ondan rövanşı alır mı?

Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbolsever tüm arkadaşlarınızla bu önemli haberi hemen paylaşın!

Harry KaneBayern MünihErling HaalandKylian MbappéManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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