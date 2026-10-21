Bayern Münih — Arsenal: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Bayern Münih — Arsenal karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Bayern Münih ilk 11'i: 1. Neuer M. (kaptan), 8. Bischof T., 19. Davies A., 7. Gnabry S., 9. Kane H., 3. Kim Min-jae, 27. Laimer K., 45. Pavlović A., 34. Saibari I., 44. Stanišić J., 2. Upamecano D.
Bayern Münih yedekleri: 46. Binder T., 23. Boey S., 11. Braun N., 14. Dias L., 21. Ito H., 42. Karl L., 39. Sapoko Ndiaye B., 4. Tah J., 26. Ulreich S., 40. Urbig J.
Bayern Münih teknik direktörü: Kompany V.
Arsenal ilk 11'i: 1. Raya D., 39. Bruno Guimarães, 33. Calafiori R., 6. Gabriel, 29. Havertz K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Ødegaard M. (kaptan), 41. Rice D., 7. Saka B., 12. Timber J.
Arsenal yedekleri: 13. Arrizabalaga K., 56. Dauman M., 10. Eze E., 14. Gyökeres V., 49. Lewis-Skelly M., 23. Merino M., 30. Mæhle J., 3. Mosquera K., 4. White B., 36. Zubimendi M.
Arsenal teknik direktörü: Arteta M.
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