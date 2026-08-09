Kompany, Bayern Münih'in yeni planları ve rakipleri hakkında ne söyledi?

Bayern Münih'in başantrenörü Vincent Kompany, takımının yeni sezon öncesindeki ruh hali ve motivasyonu hakkında konuştu.

Belçikalı teknik adam, Münih ekibinin zafer açlığına ve yeni hedeflerine değinerek geçen sezonun sonuçlarını unutmak gerektiğini vurguladı.

Vincent Kompany, takımdaki pozitif enerjiyi ve yeni sezona yaklaşımı övdü:

«Korkusuz oynayan bir takımız ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir enerji her zaman bulunmaz, ancak bizde sürekli varlığını koruyor.

Şimdi yeni sezon başlıyor. Geçen sezon yaşananları biraz unutup her şeye sıfırdan, yeniden başlamamız gerekiyor. İlkelerimizden bahsetmiyorum, ancak zafer için büyük bir arzumuz ve her şeyi yeniden kanıtlamamız gerektiğine dair net bir anlayışımız olmalı. Ve bizde bu duygu var» — dedi Kompany.