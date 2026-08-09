Kompany, Bayern Münih'in yeni planları ve rakipleri hakkında ne söyledi?
Bayern Münih'in başantrenörü Vincent Kompany, takımının yeni sezon öncesindeki ruh hali ve motivasyonu hakkında konuştu.
Belçikalı teknik adam, Münih ekibinin zafer açlığına ve yeni hedeflerine değinerek geçen sezonun sonuçlarını unutmak gerektiğini vurguladı.
«Zafer için büyük bir arzumuz ve kendimizi kanıtlama isteğimiz var»
Vincent Kompany, takımdaki pozitif enerjiyi ve yeni sezona yaklaşımı övdü:
«Korkusuz oynayan bir takımız ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir enerji her zaman bulunmaz, ancak bizde sürekli varlığını koruyor.
Şimdi yeni sezon başlıyor. Geçen sezon yaşananları biraz unutup her şeye sıfırdan, yeniden başlamamız gerekiyor. İlkelerimizden bahsetmiyorum, ancak zafer için büyük bir arzumuz ve her şeyi yeniden kanıtlamamız gerektiğine dair net bir anlayışımız olmalı. Ve bizde bu duygu var» — dedi Kompany.
Süper Kupa ve tüm turnuvalardaki yoğun tempo
Bayern Münih'in teknik direktörü, önlerindeki zorlu turnuvalara ve rakiplerin hazırlıklarına özel önem verdi:
Eksiksiz odaklanma: «Şu anda en önemli şey, sahada her şeyi doğru şekilde yapmak. Böylece seviyemizi önce Almanya Süper Kupası'nda, ardından Bundesliga'da, Avrupa kupalarında ve Almanya Kupası'nda gösterebiliriz. Her yeni sezon kariyerinizin en iyisi olabilir; ruh halimiz tam olarak böyle olmalı».
Rakiplerin zafer açlığı: «Hem Avrupa'da hem de Almanya'da rakiplerimiz zafere son derece aç. Çoğu geçen sezon hiçbir kupa kazanamadı. Bu yüzden bizim de onların zafer arzusuyla tamamen aynı seviyeye gelmemiz gerekiyor. Geçen sezon ne olduğunun artık hiçbir önemi yok».
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