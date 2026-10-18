“Kurtlar”dan emin adım: Genoa, Roma deplasmanında mağlup
İtalya Ligi'nin 7. haftası kapsamında başkentin Roma kulübü, sahasında Cenova'nın Genoa takımını ağırladı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma temsilcisi kontrolü tamamen elinde tutarak 2-0'lık net bir galibiyet aldı.
Bu başarıyla puanını 17'ye çıkaran “kurtlar”, Serie A puan tablosundaki 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
İkinci yarıdaki iki gol ve galibiyet
İlk yarıda gol sesi çıkmasa da, devre arasından sonra ev sahibi ekip rakip savunmayı aşmayı başardı:
Castro'dan açılış golü: 50. dakikada etkili bir atak geliştiren Roma'da Castro isabetli bir vuruşla perdeyi açtı — 1-0;
Lulli'den son nokta: Genoa beraberlik için yüklendiği sırada, 68. dakikada Lulli ikinci golü kaydederek takımının galibiyetini perçinledi — 2-0;
Geçit vermeyen savunma: Roma kalecisi Gollini ve savunma hattı, maç sonuna kadar rakibe ciddi bir tehlike yaratma şansı tanımadı.
Maç raporu
Serie A, 7. Hafta
Roma — Genoa 2-0
Goller: Castro (50), Lulli (68).
Roma: Gollini, Balerdi, Koulierakis (Hermoso, 63), Lulli (França, 78), N'Dicka, Rensch (Gilardi, 88), De Roon, Soulé, Mora (Pellegrini, 63), Castro.
Genoa: Bailo, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Ellertsson, Frendrup (Amorim, 83), Puchka, Osmajić, Messias (Robino, 83), El Shaarawy (Vitinha, 65).
Puan durumu
7. hafta maçlarının ardından Serie A'nın zirvesindeki durum şöyle:
Roma 2. sırada: Başkent ekibi 17 puan toplayarak 19 puanlı lider Inter'i yakın takibini sürdürüyor;
Genoa tehlikeli bölgede: Ligde sadece 4 puan toplayabilen Cenova ekibi 15. sırada kaldı.
Yorumlar 0
…