“Kurtlar”dan emin adım: Genoa, Roma deplasmanında mağlup

·48·Spor
“Kurtlar”dan emin adım: Genoa, Roma deplasmanında mağlup

İtalya Ligi'nin 7. haftası kapsamında başkentin Roma kulübü, sahasında Cenova'nın Genoa takımını ağırladı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma temsilcisi kontrolü tamamen elinde tutarak 2-0'lık net bir galibiyet aldı.

Bu başarıyla puanını 17'ye çıkaran “kurtlar”, Serie A puan tablosundaki 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

İkinci yarıdaki iki gol ve galibiyet

İlk yarıda gol sesi çıkmasa da, devre arasından sonra ev sahibi ekip rakip savunmayı aşmayı başardı:

  • Castro'dan açılış golü: 50. dakikada etkili bir atak geliştiren Roma'da Castro isabetli bir vuruşla perdeyi açtı — 1-0;

  • Lulli'den son nokta: Genoa beraberlik için yüklendiği sırada, 68. dakikada Lulli ikinci golü kaydederek takımının galibiyetini perçinledi — 2-0;

  • Geçit vermeyen savunma: Roma kalecisi Gollini ve savunma hattı, maç sonuna kadar rakibe ciddi bir tehlike yaratma şansı tanımadı.

Maç raporu

Serie A, 7. Hafta

Roma — Genoa 2-0

Goller: Castro (50), Lulli (68).

  • Roma: Gollini, Balerdi, Koulierakis (Hermoso, 63), Lulli (França, 78), N'Dicka, Rensch (Gilardi, 88), De Roon, Soulé, Mora (Pellegrini, 63), Castro.

  • Genoa: Bailo, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Ellertsson, Frendrup (Amorim, 83), Puchka, Osmajić, Messias (Robino, 83), El Shaarawy (Vitinha, 65).

Puan durumu

7. hafta maçlarının ardından Serie A'nın zirvesindeki durum şöyle:

  • Roma 2. sırada: Başkent ekibi 17 puan toplayarak 19 puanlı lider Inter'i yakın takibini sürdürüyor;

  • Genoa tehlikeli bölgede: Ligde sadece 4 puan toplayabilen Cenova ekibi 15. sırada kaldı.

RomaGenoaSerie ACastroİtalya Ligi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

5 maçta 6 gol! Donyell Malen Serie A'da ayın futbolcusu seçildi5 maçta 6 gol! Donyell Malen Serie A'da ayın futbolcusu seçildi3 Ekim 07:18Francesco Totti: 2001–2008 yılları arasındaki formumu utanç verici buluyorumFrancesco Totti: 2001–2008 yılları arasındaki formumu utanç verici buluyorum29 Eylül 10:34Roma Torino'da güvenli bir galibiyet aldı, sansasyonel Como ise 2. sıraya yükseldiRoma Torino'da güvenli bir galibiyet aldı, sansasyonel Como ise 2. sıraya yükseldi15 Eylül 00:09Luis Enrique transferi: Roma ve Inter yeniden müzakerelere başlıyorLuis Enrique transferi: Roma ve Inter yeniden müzakerelere başlıyor18 Ağustos 15:50Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardıRoma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardı17 Ağustos 20:57Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardıRoma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardı17 Ağustos 19:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor