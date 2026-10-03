5 maçta 6 gol! Donyell Malen Serie A'da ayın futbolcusu seçildi

·8·Spor
5 maçta 6 gol! Donyell Malen Serie A'da ayın futbolcusu seçildi

İtalya Serie A'da Ağustos ve Eylül aylarının en iyi futbolcusu açıklandı. Bu prestijli ödül, Roma'nın Hollandalı forveti Donyell Malen'e gitti.

Hollandalı forvet, yeni sezonun başından itibaren gerçek bir golcü yeteneği sergileyerek şampiyonanın ilk beş haftasında rakip fileleri tam 6 gol ile havalandırmayı başardı.

Hat-trick, duble ve durdurulamaz bir performans

Malen'in başarılı adımları, 'Kurtlar'ın sezon başlangıcındaki yürüyüşünde belirleyici bir rol oynadı:

  • Fiorentina ile oynanan maçta Hollandalı forvet hat-trick yaptı;

  • Lecce ile oynanan karşılaşmada hanesine duble yazdırdı;

  • Torino maçında ise bir kez daha 1 gol atarak galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu muhteşem performansın ardından Donyell Malen, ligde ayın futbolcusu seçildi. Ödülü 17 Ekim günü Roma'da, Roma ile Genoa arasındaki karşılaşma öncesinde resmen takdim edilecek.

Romalılar puan durumunun zirvesinde

Bilgi olarak, ilk 5 hafta sonunda Roma'nın hanesinde 13 puan bulunuyor ve takım, Inter ve Lazio ile birlikte Serie A puan durumunun zirvesini paylaşıyor. 'Kurtlar', bir sonraki maçını 11 Ekim'de deplasmanda Como'ya karşı oynayacak.

Hatırlatmak gerekirse, Donyell Malen başlangıçta İngiliz kulübü Aston Villa'dan Roma'ya kiralık olarak katılmıştı. Daha sonra başkent kulübü, oyuncunun bonservisini tamamen satın aldı ve bu karar kendisini fazlasıyla kanıtlıyor.

Donyell MalenRomaSerie AAston VillaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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