Francesco Totti: 2001–2008 yılları arasındaki formumu utanç verici buluyorum

Roma efsanesi Francesco Totti, jübilesi öncesinde verdiği kapsamlı röportajın yeni bölümünde profesyonel kariyerindeki en zorlu dönemleri, milli takım başarılarını ve özel anılarını paylaştı. GOAL.com'un Corriere dello Sport'a dayandırdığı habere göre, eski kaptan oyun tarzı ve elde ettiği başarılar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sohbet sırasında Totti, 2001–2008 yılları arasındaki performansını oldukça eleştirel bir şekilde değerlendirerek, o dönemde kendisini «utanç verici» bir durumda hissettiğini belirtti. Ancak, tam da bu yıllarda İtalya milli takımı ile dünya şampiyonluğunu kazandığını hatırlattı. Eski forvet, 2006 Dünya Kupası'na gitmeseydi milli takımın şampiyon olamayacağı görüşünü savundu.

Dünya Kupası ve sakatlığın etkisi

Francesco Totti'nin ifadelerine göre, Almanya'daki Dünya Kupası'na sakatlık sonrası zorlu bir iyileşme sürecinin ardından sadece yüzde 40-50 kapasiteyle katıldı. Buna rağmen, sahadaki hareketleri ve katkısı takımın genel başarısında belirleyici bir rol oynadı. Eğer sadece bir Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve Süper Kupa ile «Altın Ayakkabı» ile sınırlı kalsaydı Roma'nın dışına çıkamazdı, ancak Dünya Kupası onun tarihini tamamen değiştirdi.

Eski kaptan, kariyeri boyunca en iyi anlaştığı takım arkadaşlarından bahsederken Antonio Cassano ve Vincent Candela'nın isimlerini özellikle vurguladı. Cassano ile sadece sahada değil, saha dışında da sıcak bir ilişkisi olduğunu, Vincent Candela'nın ise Fransa'dan Roma'ya geldiğinde dili bilmediği için onunla daha yakından ilgilendiğini anımsadı. Totti'ye göre, bir futbolcunun gerçek yüzü 90 dakikalık maç süresince ortaya çıkar.

Roma şehrindeki ölümsüz ilgi

Totti, futbol kariyerini tamamen tek bir kulüpte, Roma formasıyla noktalamış olmaktan asla pişmanlık duymadığını ifade etti. Kariyerini noktaladıktan sonra bile Roma şehrinde kendisine olan sevgi ve ilginin azalmadığını, aksine daha da arttığını belirtti. Tek bir takıma sadık kalmanın ve taraftarlara verilen samimi sevginin yirmi beş yıllık tarihin en temel taşı olduğunu itiraf etti.

Röportaj sırasında Totti, asist yapmayı sevdiğini, Spalletti onu merkez forvet pozisyonuna çekene kadar pas vermenin gol atmaktan daha önemli göründüğünü anlattı. Ayrıca, kariyerindeki pişmanlıklardan birinin efsanevi Brezilyalı forvet Ronaldo ile aynı takımda oynamamak olduğunu vurguladı.