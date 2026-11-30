İtalya liginde Roma, taraftarlarını ikna edici bir galibiyetle sevindirdi. Başkent ekibi, sahasında Monza'yı 4-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı ve puan durumunda ikinci sıraya yerleşti. Maçın kahramanı olan Matias Soule, rakip fileleri iki kez havalandırdı.

Roma galibiyeti ilk yarıda garantiledi

Serie A'nın 13. haftasında oynanan karşılaşma 29 Kasım'da Olimpico Stadyumu'nda gerçekleşti. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri maça hızlı başlayarak 12. dakikada skoru açtı. Donyell Malen, rakip kaleyi bularak takımını öne geçirdi.

12 dakika sonra Matias Soule farkı ikiye çıkardı. Arjantinli futbolcu, 36. dakikada bir gol daha atarak duble yaptı.

Böylece Roma, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Malen gol ve asistle öne çıktı

Donyell Malen maçı bir gol ve bir asistle tamamlayarak takımının farklı galibiyetine önemli katkıda bulundu. Soule ise yaptığı duble ile Roma hücumunun ana kahramanlarından biri oldu.

Maçın son noktasını ise oyuna sonradan giren Castro koydu. Uzatma dakikalarında, 90+1'de rakip fileleri havalandırarak skoru 4-0'a getirdi.

Roma lideri takibini sürdürüyor

Bu galibiyetin ardından Roma puanını 33'e yükselterek ligde ikinci sıraya yerleşti. Başkent ekibi, lider Lazio'nun iki puan gerisinde bulunuyor. Lazio'nun 35 puanı var.

Monza ise 10 puanla 15. sırada kaldı.

Gasperini'nin ekibi için bu sonuç şampiyonluk yarışında önemli bir adım oldu. Roma, liderle arasındaki puan farkını kapatmak için mücadelesine devam edecek.

Serie A. 13. Hafta

Roma — Monza — 4-0

Goller: Malen (12), Soule (24, 36), Castro (90+1).

Tarih: 29 Kasım. Stadyum: Olimpico.