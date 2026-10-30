MLS rekorunu kıran efsane: Messi'nin çocukluk kulübüne transferinin detayları

·87·Spor
MLS rekorunu kıran efsane: Messi'nin çocukluk kulübüne transferinin detayları

ABD'nin Inter Miamikulübünde okyanus ötesi futbol tarihini yeniden yazan sekiz kez Altın Top sahibi Lionel Messi kariyerinin sonunda memleketi Rosario'ya dönebilir.

Gazeteci Gonzalo Calviño'nun belirttiğine göre, Messi'nin çocukluk kulübü Newell's Old Boys'a transferi konusundaki anlaşma hiç bu kadar gerçekçi görünmemişti. Bu sansasyonel transferin Ocak 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor.

«Hiç bu kadar yakın olmamıştı»: Rosario'ya dönüş planı

Estadio 3 programı gazetecisi Gonzalo Calviño, bu olası transfer hakkında şunları yazdı:

  • İçeriden bilgi: «Bu konuyu ilk kez Estadio 3 yayınında gündeme getirmiştik: Lionel Messi Newell's Old Boys'a geçmeye hiç bu kadar yakın olmamıştı! Bu transferin Ocak 2027'de gerçekleşmesi ihtimal dışı değil»;

  • Çocukluk hayali: Messi röportajlarında birkaç kez, Avrupa'ya gitmeden önce oynadığı ilk kulübü olan Newell's Old Boys formasıyla profesyonel olarak sahaya çıkmayı ve kariyerini tam olarak Arjantin'de noktalamayı hayal ettiğini belirtmişti;

  • Sözleşme durumu: Yıldız oyuncunun Inter Miami ile olan mevcut iş sözleşmesi 2028 sonuna kadar geçerli, ancak tarafların karşılıklı anlaşmasıyla 2027 başında transfer için yeşil ışık yakılabilir.

ABD'deki devrim: Messi'nin Miami'deki inanılmaz rekoru

2023 yazından bu yana David Beckham'ın takımının başarısı için ter döken Leo, Inter Miami'yi dünyanın en popüler kulüplerinden biri haline getirerek şu tarihi başarılara imza attı:

  • Kulübün mutlak golcüsü: Takım formasıyla 122 resmi maça çıkıp 106 gol atarak kulüp tarihinin en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu oldu;

  • Bir yıldaki rekor: 2025 sezonu boyunca tüm turnuvalarda toplam 43 gol atarak kulüp tarihinde bir takvim yılında en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı;

  • MLS'deki tarihi istatistikler:

    • Bir maçta en çok asist (5) ve en çok «gol+asist» (6);

    • Normal sezonlarda 100 gol katkısı barajını en hızlı şekilde, sadece 64 maçta aştı;

    • Lig tarihinde üst üste 5 maçta duble yapan tek futbolcu;

    • Üç sezon üst üste en az 15'er asist yapan ilk oyuncu;

    • 2025 playofflarında bir sezon içinde 15 gol katkısı (6 gol ve 9 asist) ile mutlak rekor;

  • Bireysel ödüller: 2024 ve 2025 yıllarında üst üste iki kez MLS'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi; bu, lig tarihinde daha önce kimseye nasip olmamış bir başarı. Ayrıca 2025 normal sezonunda 29 golle Altın Ayakkabı'yı kazandı;

  • Takım ödülleri: Inter Miami formasıyla Leagues Cup, Supporters' Shield, MLS Cup, Champions Cup ve Doğu Konferansı şampiyonluğu gibi mümkün olan tüm kupaları kazandı.

Messi'nin Rosario'ya dönüşünün sadece Arjantin futbolu için değil, tüm dünya sporu için yılın en tutkulu ve etkileyici olaylarından biri olması bekleniyor.

Lionel MessiInter MiamiNewell's Old BoysMLSFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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