3-0'dan geri dönüş: Inter Miami kendi evinde sansasyonel bir beraberlik aldı

·5·Spor
3-0'dan geri dönüş: Inter Miami kendi evinde sansasyonel bir beraberlik aldı

ABD Major League Soccer (MLS) 34. hafta kapsamında oynanan merkez karşılaşma, gerçek bir gol şölenine ve beklenmedik dönüşlere sahne oldu. Ligin liderlerinden biri olan Inter Miami, kendi sahasında Charlotte kulübünü ağırladı ve 3-3'lük skorla sahadan beraberlikle ayrıldı.

Miami ekibinin kaptanı ve ana yıldızı Lionel Messi bu maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca mücadele etti, ancak bu kez gol veya asist katkısı yapamadı.

İlk yarıda 3-0 ve Charlotte'un geri dönüşü: Maçın kronolojisi

Maç ev sahibinin tam üstünlüğüyle başlamış olsa da, ikinci yarıda oyunun kontrolü tamamen değişti:

  • Miami'den art arda goller: Karşılaşmanın 14. dakikasında Frey perdeyi açarken, 33. dakikada Luis Suárez farkı ikiye çıkardı. Devre biterken, 42. dakikada Rodrigo de Paul rakip fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

  • Abada'dan 5 dakikada duble: İkinci yarıda hareketlenen Charlotte, sadece 5 dakika içinde maça heyecan getirdi. Liel Abada, 50 ve 55. dakikalarda iki kez ağları sarsarak duble yaptı ve skoru 3-2'ye getirdi.

  • 90. dakikada gelen gol: Maçın son anlarında konuk ekip tüm gücüyle yüklendi ve 90. dakikada Aloko'nun attığı golle skoru eşitledi: 3-3.

Inter Miami'nin kadrosu ve değişiklikler

Teknik ekip maç boyunca birçok yıldız ismi sahaya sürdü:

  • Yıldızlarla dolu ilk 11: Takım kadrosunda St. Clair, Casemiro, Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul, Lionel Messi ve Luis Suárez gibi deneyimli oyuncular maça ilk 11'de başladı.

  • Zorunlu ve taktiksel değişiklikler: İlk yarıda sakatlanan Reguilón 24. dakikada yerini Lujan'a bıraktı. İkinci yarıda skoru korumak amacıyla Mura, Bright, Galarza ve Filippi oyuna dahil edildi ancak bu hamleler galibiyetin kaçmasını engelleyemedi.

Puan durumundaki son durum

Bu karşılaşmanın ardından her iki takım da önemli puanları paylaştı:

  • Inter Miami 3. sırada: Puanını 60'a çıkaran Miami kulübü, genel puan durumunda 3. sırada yer alıyor. Liderliği elinde bulunduran Nashville ile aradaki fark 17 puan.

  • Charlotte ilk 7'de: Deplasmanda irade göstererek önemli bir puan alan Charlotte, 54 puanla ligde 7. sırada bulunuyor.

Inter MiamiLionel MessiMLSCharlotteFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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